Analizele efectuate au arătat prezența bacteriei Stafilococul auriu pe rana operației, iar aceasta nu se mai închidea. Medicii i-au scos firele și l-au tratat apoi cu antibiotic, timp de mai multe zile, dar medicamentul nu își făcea efectul.

La al doilea set de analize a reieșit că bacteria devenise mai puternică, adică Staphylococcus Aureus meticilino rezistent. Pacientului i-a fost administrat un alt antibiotic, mai puternic..

După mai bine de două săptămâni petrecute în spital, polițistul infectat cu bacteria periculoasă a fost externat.

„În aceeaşi perioadă au mai fost şi alte persoane care au fost infectate cu această bacterie. După externare, am primit concediu medical pentru o perioadă de 21 de zile, interval de timp în care am stat imobilizat la pat, iar soţia mi-a schimbat pansamentul. Încă am probleme din cauza operaţiei, întrucât aceasta nu s-a închis cum trebuia, fiind rămasă deschisă prea mult timp, respectiv 16 zile. Nu mai pot sta mult pe scaun, iar organismul a căpătat rezistenţă la antibiotice din cauza tratamentului urmat. De asemenea, din cauza inter­nării prelungite în spital şi a recuperării îndelungate, perioadă în care am fost imobilizat la pat, nu am putut desfăşura alte activităţi din timpul liber, iar la serviciu am pierdut toate sporurile pe lare le încasam în timpul activităţii, nefiind plătit 100%. De altfel, intenţionam să cer daune mai mari, însă am fost limitat de taxa pe care trebuia să o achit la tribunal, care reprezintă un procent din suma daunelor cerute. Dar este bine şi aşa”, a declarat Nicolae Şuhan pentru ziaruldeiasi.ro.

Reprezentanții spitalului au declarat în instanță că a fost opţiunea pacientului și riscul asumat de către el de a fi operat, cu toate că ar fi existat și alte metode de tratament, iar pacientul a semnat acordul prin care a fost informat asupra posibilelor complicații. Mai mult, omul nu s-ar fi declarat nemulțumit de îngrijirea primită, au mai spus aceștia.

Poliţistul a câştigat daune morale în valoare de 8.000 de lei şi 2.000 lei, sporuri salariale neîncasate pe care acesta trebuia să le ia de la serviciu.

Citește și: ”Scandalul Renault” ajunge și în presa belgiană. Proprietarul unei Dacia Lodgy reclamă că motorul mașinii era ”ca și cum a făcut frigărui pe el”

Citește mai multe despre Iași pe Libertatea.