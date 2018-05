După ce și-ar fi înecat amarul în alcool, un preot din Vaslui a dat afară din biserică mirii și nuntașii care au așteptat ore bune să înceapă cununia. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns, părintele e acuzat că a închis biserica și apoi s-a culcat în altar.

Pentru Liliana, o tânără aflată într-un scaun cu rotile, ziua nunții trebuia să fie una dintre cele mai frumoase din viața ei, însă totul s-a transformat într-un coșmar. Mireasa a mers, alături de Vasile, soțul ei, la biserica din Iana, ca să se cunune. Chiar în ziua nunții lor, preotul Marius Mărcută, celebru pentru că a făcut grătar în cimitir de Paște, a aflat, însă, că are șapte plângeri depuse de enoriași la Episcopia Hușilor, așa că și-a înecat amarul în alcool, scrie vremeanoua.ro.

„Astăzi am clacat. Am fost informat că am șapte reclamații, de la șapte oameni pentru care Biserica e străină, și apărare de la nimeni, și am căzut sufletește și trupește”, a scris preotul pe Facebook, conform sursei citate.