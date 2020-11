Georgian RD, cetățeanul român acuzat de trafic de ființe umane, abuzând și obligând femei să se prostitueze, a insuflat ”frică, panică, groază și teroare” uneia dintre cele două victime care au vorbit marți la tribunal. Folosindu-se de metoda ”lover boy”, el le-a făcut pe tinere să se îndrăgostească de el, le-a dus în Gran Canaria și le-a obligat să se prostitueze.

Una dintre victime e chiar mama fiului românului inculpat și procuroarea de caz a arătat că acesta s-a folosit de copil pentru a o constrânge pe femeie să facă ceea ce dorea el. ”Este o formă de violență împotriva femeilor care încalcă demnitatea umană”, a spus procuroarea.

Prima dintre româncele care au depus mărturie a spus că l-a cunoscut pe Georgian când avea 14 ani, în România, s-au văzut de mai multe ori, dar au început o relație după 4 ani, pentru că bărbatul era căsătorit.

I-a luat copilul și a amenințat-o că îi face rău

”Când m-am întors în România din Italia, am început o relație și el mi-a cumpărat bilete pentru a veni la Las Palmas, pentru că a spus că este bolnav și că ar fi mai bine să vin pe insulă, unde voi găsi de lucru. Eram un cuplu și am avut încredere în el. Am venit în Gran Canaria în iulie 2015”, a povestit tânăra.

Nu mi-a spus niciodată că va trebui să practic prostituția și nu știam că a forțat alte fete să o facă. Înainte de a veni nu știam nimic despre așa ceva, nu credeam. Victimă a proxenetului român

Tânăra a povestit apoi că a locuit alături de Georgian în casa unui alt român a cărui iubită se prostitua: ”A început să-mi vorbească despre asta și a doua zi mi-a povestit despre o stradă pe care erau fete. Mi-a spus că trebuie să vorbesc cu bărbații, să le țin companie și așa mai departe.

Era în Molino de Viento și când am ajuns, am văzut prezervativele și mi-a spus că trebuie să fac asta. M-am așezat pe trotuar și am lăsat capul în jos rușinată. Nu aveam unde să merg, pentru că eram controlată peste tot.”

Potrivit declarației fetei, Georgian o suna ”la fiecare cinci minute, mă obliga să mă prostituez și mă bătea.”

200 de euro în plus față de cât costa mâncarea

Tânăra a rămas însărcinată cu acuzatul, dar a continuat să practice prostituția, circumstanță care ”l-a deranjat pe Georgian, pentru că a spus că profit de asta pentru a face mai puțină treabă. Mi-a spus că sunt curvă și a calculat banii câștigați numărând prezervative uzate, m-a scuipat în față, m-a insultat… Am simțit frică, și nu iubire”, a adăugat ea.

”A trebuit să lucrez în fiecare noapte de la opt și jumătate la șase dimineața și minimumul de bani la întoarcere a fost cu 200 de euro mai mult decât costul alimentelor”, a descris tânăra calvarul. S-a întors în România când era însărcinată în 5 luni, dar după ce a născut, Georgian a venit după ea.

”În 2016 m-a trimis înapoi în Gran Canaria și a rămas cu fiul meu, ca să pot continua să lucrez și să-i trimit bani, am acceptat pentru că, știind că fiul meu este în România cu el, dacă aș spune ceva polițiștilor i-aș risca viața. În 2018 am decis să reclam totul, pentru că nu mai puteam să o suport”, și-a încheiat tânăra depoziția.

Românul a chemat-o în Spania ca să fie chelneriță

Cealaltă tânără audiată a povestit că l-a cunoscut pe Georgian când avea 12 ani și s-au văzut des, iar când a împlinit 18 ani, românul i-a spus că poate să-i asigure un loc de muncă în Gran Canaria. Aici a fost trimisă la un cocktail bar cu o cunoștință și tânăra a înțeles ce urma să se întâmple.

Mi-am dat seama că nu aveam să lucrez precum chelneriță și că era vorba despre prostituție, am văzut mulți oameni acolo pe jumătate goi, care erau vecinii mei în România. Mi-a spus că trebuie să stau toată ziua și să taxez 30 de euro. Am fost șocată și am început să plâng. A doua victimă a proxenetului român

Românca a povestit că nici măcar la baie nu putea să se ducă fără Georgian și că ”chiar m-a bătut cu cablul de la televizor. Am practicat prostituția forțată de acest bărbat, dar a trecut mult timp și mi-am dat seama că este un laș, că tot ce face este să lovească femei, sau mai bine zis fete, profitând de ele. La început mi-a fost frică de el, panică, groază, teroare, nu era o persoană, dar totul a trecut.”

Inculpatul a negat toate faptele și a declarat că ambele fete erau implicate în prostituție în mod voluntar.

Pedeapsa pe care o riscă Georgian este de 18 ani de închisoare.

