În cele cinci orașe monitorizate, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, costurile minime la benzină și motorină nu s-au schimba în ultimele 24 de ore, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro. Se poate observa că la Cluj, benzina se vinde la același preț cu motorina, respectiv 9,49 de lei/l.

Cea mai ieftină benzina standard din București se vinde azi cu 9,53 lei/l, iar cea mai ieftină motorină costă 9,49 lei/l.

Cât costă benzina în București, duminică, 7 iunie 2026

În București, benzina standard pornește duminică de la 9,53 lei/l, același preț ca și sâmbătă, și se găsește la stațiile Rompetrol.

Petrom reduce prețul carburantului și vinde, duminică, 7 iunie 2026, cu 9,62 lei/l, cu 0,06 bani mai ieftin față de ziua precedentă.

Socar menține costurile de joia trecută, astfel că benzina se găsește la aceste stații cu 9,64 lei/l.

Și OMV stagnează și vinde carburantului sâmbătă,6 iunie 2026, cu 9,68, preț rămas constant de joia trecută.

Același preț este și la MOL, de 9,68 de lei/l, atât cât era și vinerea trecută.

De asemenea, stațiile Lukoil nu au schimbat prețurile și vând carburantul tot cu 9,68 de lei/l, același cost din ziua precedentă.

Raportat pe orașe, benzina se vinde duminică, 7 iunie 2026, cu minimul din București, de 9,53 de lei/l, același preț fiind în Timișoara, Iași și Constanța. Mai ieftin este carburantul în Cluj-Napoca, la prețul de 9,49 de lei/l, cost rămas neschimbat de vineri.

Cât costă motorina în București duminică, 7 iunie 2026

Cea mai ieftină motorină standard se găsește în București, duminică, 7 iunie 2026, la prețul de 9,49 lei/l, la fel ca sâmbătă, 6 iunie, și se găsește la stațiile Rompetrol.

Petrom menține prețul motorinei standard la 9,53 de lei/l, preț neschimbat de luni.

Socar, de asemenea, menține prețul motorinei standard, astfel că o vinde cu 9,54 de lei/l, preț rămas constant de o săptămână.

La OMV, costul motorinei este neschimbat de vineri, iar carburantul se vinde azi tot cu 9,59 de lei/l.

Stațiile MOL mențin și ele prețul combustibilului tot de marți, astfel că îl vând duminică, 7 iunie, cu 9,59 de lei/l.

Tendința se menține și la Lukoil, care vinde motorina la același cost, de 9,59 de lei, preț neschimbat de marți.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește duminică, 7 iunie 2026, la prețul de 9,49 lei/l, preț neschimbat față de sâmbătă, în București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Constanța.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți duminică, 7 iunie 2026

Cea mai ieftină benzină standard este duminică, 7 iunie 2026, la prețul de 9,05 lei, același cost din ziua precedentă, și se găsește la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină standard costă azi 9,45 lei/l, în creștere cu 12 bani față de ziua precedentă (9,33 lei/l) și poate fi cumpărată de la stația VhExraOil din Eforine Nord, județul Constanța.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.





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