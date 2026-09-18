Un român a evadat din închisoare, în Italia, în timpul dezinsecției împotriva ploșnițelor. Fugarul e căutat de poliție

Un deținut român în vârstă de 33 de ani a evadat joi dimineață din închisoarea Santa Maria Maggiore din Veneția, Italia, după ce ar fi sărit zidul din curtea destinată plimbărilor. Potrivit Il Gazzettino, incidentul s-a produs în timp ce în penitenciar se făcea dezinsecție împotriva ploșnițelor de pat. Forțele de ordine au declanșat căutările pentru găsirea bărbatului.

Deținutul român a sărit zidul și a fugit

Potrivit SAPPE, sindicatul poliției penitenciare, evadarea a avut loc în timp ce în penitenciar se desfășurau mai multe zile operațiuni de dezinsecție împotriva ploșnițelor de pat.

Pentru a permite intervențiile, deținuții au fost mutați, pe rând, dintr-o secție în alta. Donato Capece, secretarul general al SAPPE, a calificat incidentul drept unul foarte grav.

„Ceea ce s-a întâmplat la Veneția este un fapt extrem de grav, care nu poate fi redus la un simplu incident de presă. Siguranța unei închisori nu poate fi lăsată la voia improvizației și nu poate fi pusă pe plan secund din cauza unor intervenții de igienizare și dezinsecție, chiar dacă acestea sunt necesare. Dacă mutarea deținuților devine o breșă în sistemul de securitate, înseamnă că ceva nu a funcționat în organizarea de ansamblu”, a explicat acesta.

La rândul său, Giovanni Vona, secretarul SAPPE pentru regiunea Triveneto, a declarat că personalul penitenciar gestionează de mai multe zile o situație deosebit de complicată.

„Mutarea extraordinară a deținuților necesită un dispozitiv de securitate adecvat, pentru că fiecare deplasare crește riscurile și posibilitatea ca și cineva să profite de o breșă. Agenții nu pot fi lăsați singuri să facă față unor astfel de situații”, a spus Vona.

Fugarul e căutat de poliție

Potrivit sindicatului UIL Fp, penitenciarul din Veneția găzduiește în prezent 265 de deținuți, deși capacitatea este de 158 de locuri, fiind estimat un grad de supraaglomerare de 168%.

În ceea ce privește personalul, în penitenciar sunt repartizați 150 de agenți, însă, conform SAPPE, ar fi nevoie de cel puțin 240, ceea ce înseamnă un deficit de aproximativ 37,5%.