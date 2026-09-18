Un român a încercat să mituiască un polițist pentru a scăpa de o amendă de 8.300 de euro, după ce a încălcat grav regulile de trafic, în Italia

Un român în vârstă de 51 de ani va ajunge în fața instanțelor din Italia sub acuzația de instigare la corupție. Decizia vine după ce acesta ar fi încercat să ofere o sumă de bani polițiștilor de la rutieră pentru a scăpa de controalele rutiere și de sancțiunile uriașe pe care le risca.

Procesul este programat să înceapă pe data de 20 ianuarie 2027, la tribunalul din Sulmona, în urma anchetei derulate de procurorii italieni. Incidentul a avut loc pe 6 martie 2026, în localitatea Pratola Peligna, atunci când un echipaj al poliției rutiere a oprit pentru verificare o autoutilitară Mercedes Sprinter înmatriculată în România, relatează publicația italiană Il Messagero.

La volanul vehiculului se afla vărul bărbatului, iar în cabină se mai găsea o femeie, toți trei fiind rude. În urma verificărilor amănunțite, agenții au descoperit numeroase încălcări ale legislației rutiere și ale normelor privind transportul de mărfuri.

Autoutilitara transporta materiale de construcții, dar și deșeuri provenite de la un abator de animale, pentru care pasagerii nu au putut prezenta documente privind proveniența.

Inspectorii au stabilit că masa maximă autorizată a vehiculului fusese depășită considerabil. Totodată, transportul internațional de mărfuri nu respecta reglementările în vigoare, iar subprodusele de origine animală erau transportate în condiții necorespunzătoare, reprezentând un risc sanitar. Totalul amenzilor calculate pentru aceste abateri se ridica la aproximativ 8.300 de euro.

Potrivit publicației italiene, în momentul în care a realizat valoarea sancțiunilor, românul le-a întins polițiștilor suma de 395 de euro, cerându-le să păstreze banii în schimbul permisiunii de a-și continua drumul.

Agenții au refuzat ferm propunerea, au redactat procesele-verbale pentru contravenții și au sesizat imediat Parchetul din Sulmona.