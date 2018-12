Un român care a încercat să fure dintr-un bar a fost iertat de o judecătoare

Tânărul, în vârstă de numai 18 ani, a spus tot în fața judecătoarei Donatella Nava. El și-a recunoscut fapta, a spus că-i pare rău, însă trecutul său l-a împins să facă acest disperat, scrie bergamo.corriere.it.

„Am doar 18 ani, sunt departe de casă și am venit în Italia să muncesc, să-mi fac un rost. Nu vreau ajutor de la tatăl meu, iar mama e în spital. Da, vorbesc perfect limba italiana, așa că poate este singura mea șansă. Am venit aici crezând că poate măcar de acest Crăciun să mă simt diferit, mai bine. N-am avut noroc. Am dormit prin trenuri și am cerșit ca să pot mânca. În ziua aceea am cedat”, a spus adolescentul în fața judecătoarei.

Femeia a decis anularea acuzațiilor, însă i-a impus o condiție.

„De data aceasta te ajut, dar dacă faci alte necazuri, te vei distruge de unul singur. Ești băiat bun, revino pe calea cea bună”, i-a transmis judecătoarea. Ea i-a mai sugerat să se întoarcă acasă, decât să trăiască pe străzi în Italia.

