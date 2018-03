Cornel este contabil. A plecat din România şi s-a stabilit în Statele Unite ale Americii. Acum a pornit într-o cursă nebună pe bicicletă. Vrea să facă turul Africii. Povestea lui a fost făcută publică de părintele Francisc Dobos, de la Arhiepiscopia Romano Catolica București. “Un român traversează acum Africa pe bicicletă. Frumoasă poveste. Nu îl avem doar pe Tibi Ușeriu ci și pe Cornel, un român care traversează în aceste zile Africa de la sud la nord. A parcurs deja 6000 km. Mai are încă pe atât. “, a scris părintele pe facebook.

12.000 de kilometri pe bicicletă

Nu se ştiu mai multe despre Cornel. Părintele Aurelian Herciu , aflat în misiune în nordul Kenyei, l-a întâlnit când se întorcea de la biserică. Au descoperit că amândoi vorbesc românește şi a decis să-i dea o mână de ajutor. L-a cazat şi l-a invitat la masă în locuința sa.

“Foarte multe detalii nu am. Este din România și locuiește în SUA. Are un băiat de 14 ani. Este contabil. A văzut la TV un ciclist care parcurgea acest drum și a zis că poate și el. Numele de familie nu îl știu. A plecat din Capetown pe 13 ianuarie. A dormit cu animalele, a fost plouat. Își punea cortul pe întuneric ca să nu fie văzut, pentru a evita posibilitatea unui atac. Ne-a spus că în trei săptămâni intră în deșertul Sahara; așa și-a propus. Cu pr. Aurel s-a întâlnit pe drum dincolo de filiala Torbi, după ce părintele se întorcea de la Sfânta Liturghie. Părintele l-a întrebat dacă are unde să doarmă și așa a venit și la misiune. A rămas profund impresionat de faptul că părintele i-a oferit cazare și masă. Nu are facebook și îi place sportul și filozofia. Ne-a mai povestit de țările prin care a trecut. Atâta știu”, a povestit preotul misionar pentru părintele Francisc Dobos.

