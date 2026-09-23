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Un șofer de TIR a distrus un pod de fier din județul Bacău. Trafic deviat

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Un pod de fier, aflat peste un rau din Bacau, a fost distrus de un TIR
Pod avariat în comuna Asău, Bacău Sursa foto: ISU Bacau/ Facebook
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Un pod de fier din comuna Asău, județul Bacău, a fost avariat de un ansamblu rutier. Incidentul s-a produs în satul Ciobănuș, peste râul Trotuș. Circulația în zonă este dirijată de polițiști, iar autoritățile au stabilit o rută ocolitoare.

Un pod de fier din satul Ciobănuș, comuna Asău, județul Bacău, a fost deteriorat după ce un TIR a trecut peste el. Vehicul era încărcat cu un utilaj de construcții greu și nu avea voie să traverseze podul.

Traficul pe drumul național dintre Bacău și Miercurea Ciuc este complet blocat, conducătorii auto fiind reorientați către rute ocolitoare.

Pompierii au fost solicitați să intervină pentru gestionarea situației. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje, însă incidentul nu s-a soldat cu victime.

„Pompierii băcăuani au fost solicitați să intervină în comuna Asău, sat Ciobănuș, în urma unui eveniment în care un pod de fier a fost deteriorat. În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime.”, a transmis ISU Bacău.

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În urma avarierii podului, autoritățile au luat măsuri pentru gestionarea traficului din zonă.

A fost identificată o rută ocolitoare pentru autovehicule, iar circulația este dirijată de polițiști.

„Traficul rămâne închis pe o perioadă nedeterminată pe DN 12A Comănești - Făget, în zona localității Ciobănuș, județul Bacău, după ce structura podului peste râul Trotuș a fost avariată de un ansamblu rutier. Pentru autovehiculele cu masa mai mică de 3,5 tone a fost identificată o rută alternativă prin interiorul localității Ciobănuș. Celelalte categorii de autovehicule circulă pe ruta ocolitoare Onești - DN 11 - Târgu Secuiesc.”, a precizat Centrul Infotrafic al Poliției Române.

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La locul incidentului urmează să ajungă Grupul de Suport Tehnic, care va evalua starea structurii și va stabili măsurile necesare.

Situația podului avariat va fi analizată în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

„Aspectele constatate vor fi analizate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, urmând să fie aprobat un plan de măsuri pentru restabilirea stării de normalitate. ISU Bacău va identifica soluții în vederea reducerii timpului de răspuns la intervențiile din localitățile afectate.”, a mai transmis sursa citată.

La intervenție au fost mobilizate forțe și mijloace ale ISU Bacău: o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare și un echipaj SMURD. Au fost anunțate, de asemenea, Secția Drumuri Naționale și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Pentru ca intervențiile medicale să poată fi realizate cât mai rapid în localitățile afectate de modificarea accesului rutier, ISU Bacău a luat o măsură suplimentară.

O ambulanță SMURD de la Garda de Intervenție Comănești a fost relocată temporar la Punctul de Lucru Brusturoasa.

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Tags: Stiri Bacău infotrafic pompieri ISU - Inspectoratul pentru Situații de Urgență
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