Întârzieri record și avioane blocate pe pistă

Sâmbătă, peste 800 de zboruri au înregistrat întârzieri masive, care au ajuns în unele cazuri până la 11 ore, în timp ce zeci de alte curse au fost anulate complet din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Serviciul național de trafic aerian din Marea Britanie (NATS) a avertizat că perturbările de program vor continua pe tot parcursul zilei, pe măsură ce frontul atmosferic sever traversează sud-estul Angliei. În timp ce marile hub-uri aeriene londoneze sunt grav afectate, restul aeroporturilor din țară funcționează, în mare parte, în parametrii normali.

Conform datelor furnizate de platforma de monitorizare a zborurilor FlightAware, peste 400 de curse care trebuiau să aterizeze sau să decoleze de pe Heathrow au suferit modificări de orar, o situație similară înregistrându-se și pe aeroportul Gatwick. Turiștii au fost sfătuiți să verifice starea zborurilor direct la companiile aeriene înainte de a pleca spre aeroport.

Dimensiunea dezastrului logistic este reflectată cel mai bine de panourile electronice din terminale. De exemplu, o cursă operată de British Airways pe ruta Santiago (Chile) – Londra Heathrow, care trebuia inițial să aterizeze la ora locală 10:00, a fost reprogramată pentru ora 21:00, acumulând o întârziere uriașă de 11 ore.

Hărțile Agenției Europene pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol) indică faptul că cele mai severe restricții de trafic aerian sunt concentrate în spațiul aerian cuprins între sud-estul Angliei și nord-vestul Europei continentale, exact acolo unde s-au format norii de furtună. Avioanele sunt obligate să ocolească aceste zone de turbulențe, generând un efect de domino asupra tuturor orarelor de zbor din regiune.

„Suntem blocați fără aer condiționat”

Rețelele de socializare au fost inundate de mesaje pline de frustrare din partea călătorilor care au pierdut legături sau au rămas blocați în aeronave. O mamă a reclamat public companiei Easyjet faptul că fiica sa a fost ținută într-un avion, pe pista de la Gatwick, timp de patru ore, înainte ca zborul să fie anulat definitiv.

Situații dificile se înregistrează și pe aeroporturile de legătură din Europa. Adam Joseph, un pasager în vârstă de 29 de ani, a povestit pentru BBC că a rămas blocat pe aeroportul din Veneția, deoarece aeronava British Airways care trebuia să îl transporte la Londra nici măcar nu decolase din marea Britanie.

„Suntem blocați în aeroport, iar sistemul de aer condiționat nu funcționează. Am fost anunțați că, în cazul unei întârzieri de peste patru ore cauzate de restricțiile de trafic aerian, nu vom avea dreptul la compensații financiare. Oamenii sunt extrem de furioși, iar comunicarea din partea companiei a fost inexistentă”, a explicat tânărul.

De la caniculă istorică la cod portocaliu de furtuni

Instabilitatea atmosferică accentuată s-a dezvoltat în cursul nopții, aducând ploi torențiale și descărcări electrice intense, după o perioadă de căldură record. Vineri, în regiunea Suffolk a fost înregistrată cea mai ridicată temperatură pentru o lună iunie din istoria măsurătorilor din Marea Britanie, termometrele indicând valoarea de 37,3°C.

Autoritățile meteorologice au emis o avertizare de tip cod portocaliu pentru căldură extremă, valabilă până duminică dimineața în estul și sud-estul Angliei. În paralel, reprezentanții Eurocontrol au subliniat că o masă extinsă de aer cald și instabil, care se întinde din nordul Spaniei până în sudul Suediei, ar putea favoriza dezvoltarea unor noi nori de furtună, existând un grad mare de incertitudine cu privire la zonele exacte unde vor lovi următoarele fenomene violente.

Companiile aeriene au prezentat scuze publice pentru disconfortul creat. Reprezentanții Easyjet au precizat că au fost nevoiți să anuleze preventiv anumite zboruri pentru a gestiona capacitatea redusă de pe Gatwick și au dat asigurări că pasagerilor afectați li se oferă opțiuni de rambursare, reprogramare, precum și cazare la hotel sau tichete de masă acolo unde situația o impune.

Cod roșu de caniculă în Marea Britanie

Temperaturile vor depăși frecvent 35°C, iar în unele locații ar putea atinge sau chiar să depășească pragul de 40°C. Recordul absolut al Marii Britanii, de 40,3°C, atins în iulie 2022 în Coningsby, Lincolnshire, ar putea fi egalat sau depășit în această perioadă.

„Este posibil să înregistrăm temperaturi mai mari de 39°C dacă valorile finale se vor situa la limita superioară a intervalului nostru restrâns”, a declarat Grahame Madge, purtător de cuvânt al Met Office.


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