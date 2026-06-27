Aceste „aparate de aer condiționat” naturale impresionează prin formațiuni spectaculoase de stalactite, cascade subterane și râuri navigabile. Însă, chiar și în mijlocul verii, vizitatorii trebuie să se echipeze cu haine groase și încălțăminte adecvată.

Slovenia este una dintre destinațiile ideale pentru explorarea acestor locuri răcoroase. Sistemul de peșteri Postojna oferă o experiență inedită: un tren subteran care transportă turiștii în adâncul masivului stâncos, unde temperatura nu depășește 10 grade Celsius.

La doar câțiva kilometri distanță, complexul Škocjan dezvăluie un spectaculos canion subteran cu râuri repezi și cascade, la o temperatură plăcută de 12 grade. Ambele atracții sunt ușor accesibile cu mașina din Ljubljana, iar biletele pot fi achiziționate online pentru a evita cozile. Blic recomandă aceste destinații pentru cei care caută o escapadă rapidă în natură.

Muntenegru oferă o altă atracție impresionantă: Peștera Lipa, cu un labirint de 2,5 kilometri de galerii și săli imense. Este o destinație de neratat pentru cei care explorează această țară balcanică, fiind una dintre cele mai mari formațiuni speologice din regiune.

În Alpii austrieci, peștera Eisriesenwelt, cea mai mare peșteră de gheață din lume, atrage vizitatori cu cei peste 42 de kilometri de tuneluri acoperite de formațiuni spectaculoase de gheață. Accesul presupune o plimbare abruptă de la telecabină până la intrare, dar răsplata este pe măsură: temperaturi sub zero grade și un peisaj de poveste.

Locațiile din Europa unde poți călători pentru a scăpa de valul de căldură: temperaturile nu depășesc niciodată 14 grade Celsius 
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

O experiență similară poate fi trăită și la peștera Dachstein, situată deasupra satului Hallstatt, accesibilă printr-o gondolă din Obertraun. Pentru ambele locații, turiștii sunt sfătuiți să poarte haine de iarnă și să fie pregătiți pentru frig.

În Europa Centrală, Cehia și Slovacia oferă la rândul lor refugii naturale împotriva caniculei. În Slovacia, peștera de gheață Dobšiná, inclusă în patrimoniul UNESCO, se remarcă prin suprafețele sale gigantice de gheață. Accesul se face pe o potecă educațională de aproximativ 20 de minute de mers pe jos de la parcare.

În Cehia, pe versantul nordic al muntelui Suchý vrch, se află peștera de gheață Naděje. Deși interiorul este protejat cu grilaje pentru siguranță, aerul rece care iese din crăpături oferă o binevenită senzație de răcorire chiar la intrare.

Franța, Italia și Islanda completează lista destinațiilor europene remarcabile. În Franța, vizitatorii pot explora prăpastia Gouffre de Padirac cu bărci sau admira pădurile de stalagmite din peștera Aven Armand. În Italia, peșterile Grotte di Frasassi și Grotta Gigante impresionează prin dimensiunile lor grandioase și formațiunile cristaline.

Pe de altă parte, Islanda oferă o experiență arctică unică pe timpul verii, cu peșterile de gheață naturale de sub vulcanul Katla sau tunelurile sculptate în ghețarul Langjökull, accesibile doar cu ghid și vehicule speciale.

Conform „Blic”, aceste destinații subterane nu doar că oferă o evadare din arșiță, ci și o oportunitate de a descoperi minunile ascunse ale naturii europene.

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