Cât costă un șezlong, o cafea și o bere pe litoralul românesc

Costurile unei zile petrecute pe plajele din România variază semnificativ în funcție de specificul fiecărei stațiuni. Zonele consacrate pentru viața de noapte sau profilul exclusiviste mențin ștacheta sus, în timp ce stațiunile dedicate familiilor oferă opțiuni considerabil mai blânde cu bugetul.

În Mamaia Nord, pentru un pachet format din două șezlonguri și o umbrelă, turiștii trebuie să achite între 100 și 150 de lei. La terasele din zonă, o cafea variază de la 9 lei până la 22 de lei, în timp ce prețul unei beri la draft s-a stabilizat în jurul a 15 lei.

O tendință similară se înregistrează și în Vama Veche, unde închirierea a două șezlonguri cu umbrelă ajunge la 140 de lei, iar prețurile de la terase pornesc de la 15 lei pentru o cafea, putând atinge și 27 de lei și între 14 și 29 de lei pentru o bere la draft.

În stațiunea Olimp, prețul de pornire pentru două șezlonguri este fixat la 100 de lei, cafeaua costă între 14 și 34 de lei, iar o bere la draft ajunge la 21 de lei. În imediata apropiere, în Neptun, pachetul de plajă costă între 80 și 120 de lei, berea se vinde cu 16 lei, iar cafeaua variază între 13 și 25 de lei.

În Năvodari, costurile sunt ceva mai temperate: între 50 și 80 de lei pentru două șezlonguri, berea la draft între 15 și 17 lei, iar cafeaua între 15 și 26 de lei.

Pentru fanii stațiunii Costinești, două șezlonguri cu umbrelă costă în acest moment 80 de lei. O bere la draft pe terasele tineretului variază între 15 și 22 de lei, în timp ce o cafea are prețuri cuprinse între 14 și 26 de lei. Aceeași sumă de 80 de lei pentru șezlonguri este solicitată și în Mangalia, unde o bere costă 14-15 lei, iar cafeaua pornește de la 14 lei și poate ajunge la 35 de lei, în funcție de locație.

Cele mai accesibile variante rămân în stațiunile din sudul extrem și în cele tradițional familiale. În Eforie Nord și Eforie Sud, setul de două șezlonguri costă 50 de lei, berea la draft este 10 lei, iar o cafea costă între 14 și 20 de lei. Aceleași tarife de 50 de lei pentru plajă se aplică și în Jupiter sau Venus, unde berea costă între 9 și 15 lei, iar cafeaua între 12 și 25 de lei. În Saturn, șezlongurile costă 60 de lei, însă băuturile la terase sunt ceva mai scumpe: berea variază între 19 și 20 de lei, iar cafeaua costă între 13 și 35 de lei.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

De la 1 iulie, prețurile pe litoralul românesc cresc

Modificările de preț vin natural în această perioadă a anului, explică specialiștii din domeniu pentru publicația locală Cuget Liber, odată cu încheierea programelor de promovare destinate perioadelor de extrasezon.

„S-a terminat programul «Litoralul pentru toți» și acum intrăm în plin sezon, avem tarife normale cu 10-15% mai mari față de cele din perioada anterioară. De la 1 iulie, se ridică tarifele”, a declarat Cristian Bărhălescu, președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

Presiunea economică asupra operatorilor este confirmată și de reprezentanții patronatelor din HoReCa, care subliniază că eforturile se concentrează pe menținerea unui echilibru pentru a nu îndepărta clienții.

„Avem o majorare a tarifelor undeva între 5 și 7 la sută, în schimb au crescut toate taxele, costurile, TVA, este o presiune mai mare pe operatorii din turism care totuși reușesc să mențină o creștere mică a tarifelor de cazare. Șezlongul – 25 de lei, atât era și vara trecută. Acolo unde a existat o mică majorare la certain tarife există însă oferte speciale”, explică Corina Martin, președinte al RESTO Constanța.

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