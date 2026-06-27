Artistul a dat tot din casă și a dezvăluit detaliile neștiute ale dietei sale stricte, bazată pe un program de fasting și… un obicei tradițional maramureșean!

Lupu Rednic și-a personalizat dieta

Lupu Rednic și-a creat propriul regim alimentar, combinând alimente consistente la primele ore ale zilei cu o perioadă lungă de restricție calorică. Artistul a povestit, cu umorul său caracteristic, ce mănâncă la micul dejun și cum reușește să își strunească apetitul până după-amiaza.

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„De pildă, în fiecare dimineață, mănânc vreo două ouă fierte, dar moi, cu o bucată de brânză, poate fi și cu mucegai. Ca să fac o glumă, vă spun că eu mănânc și dacă e stricată. După această masă, de la orele 10.00, nu mai mănânc însă nimic până la ora 16.00”, a mărturisit îndrăgitul solist pentru Click.

Lupu Rednic: „Beau și câte un păhărel de horincă!”

Deși mulți nutriționiști exclud complet alcoolul din dietele de slăbire, Lupu Rednic nu a putut renunța definitiv la tradițiile din Maramureșul natal. Artistul a inclus în rutina sa celebra băutură ardelenească, însă cu o singură condiție: să nu fie nevoit să urce la volan!

După-amiaza, artistul ia ultima masă a zilei. „După ce mănânc, la ora 16.00, beau și un păhărel de horincă, dacă nu trebuie să mai merg pe undeva cu mașina. Și, până dimineață, asta mi-a fost masa”, a precizat el.

Lupu Rednic: „Mi-e o foame de lup, dar rezist fără mâncare șase zile!”

Credincios din fire, Lupu Rednic duce postul la un alt nivel, mărturisind că supraviețuiește aproape o săptămână doar cu lichide, o metodă care îl ajută să se simtă plin de energie.

„Mai țin și post negru, de șase zile, fără mâncare, numai cu apă. Mă simt foarte bine, după această perioadă, aș zbura, dar n-am pistă să decolez. Postul negru e bun pentru sănătate, în cazul meu. Am mai slăbit câteva kilograme, vreo 3-4 kg, atât cât trebuie. Mă întreabă mulți cum rezist fără să mănânc șase zile. Și mie mi-e o foame de lup, câteodată, dar n-am ce face”, a declarat solistul de muzică populară pentru sursa menționată.

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