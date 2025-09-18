Un semn de toaletă pe fundalul unui reportaj TV a dus la descoperirea sediului central al unității de drone Rubicon, care pune o presiune uriașă asupra armatei ucrainene.

Unitatea este ascunsă în hala D și parțial în hala C de la centrul expozițional Patriot de lângă Moscova. Locația respectivă a fost atacată deja de drone ucrainene și riscă un nou val de lovituri.

În afară de descoperirea unității, eroarea făcută de editorii lui Soloviov a dus și la identificarea comandantului Rubicon, colonelul Serghei Budnikov.

Demascarea sediului central al Rubicon este o lovitură uriașă pentru armata rusă. Înființat acum un an, centrul este implicat în dezvoltarea și testarea de noi drone, instruirea operatorilor și desfășurarea propriilor unități pe linia frontului.

Mass-media locală relatează că unitatea de drone Rubicon a fost extrem de importantă în contraofensiva din regiunea rusă Kursk. În plus, micile progrese realizate de armata rusă în această vară în regiunea Donețk se datorează Rubicon, ai cărei operatori au ca sarcini să izoleze zonele câmpului de luptă, să vâneze operatori inamici de drone și să întrerupă logistica.

La începutul acestei săptămâni, Vladimir Soloviov a mustrat armata rusă pentru că nu a bombardat Odesa în timpul vizitei fostului premier britanic Boris Johnson.