Un șofer de 57 de ani a fost găsit fără viață în timp ce se afla la centrul comercial CremonaPo, unde efectua o operațiune de descărcare a vehiculului său izoterm. Potrivit primelor informații, bărbatul a murit subit în timp ce se afla la bordul camionului, fără ca în apropiere să fie alte persoane.

Situația anormală a fost semnalată de lipsa de mișcare a vehiculului pentru o perioadă îndelungată. Compania, prin sistemul de monitorizare GPS, a detectat oprirea neobișnuită și a alertat serviciile de urgență. La fața locului au intervenit echipaje medicale și Poliția Locală, însă manevrele de resuscitare au fost fără rezultat. Decesul a fost atribuit unor cauze naturale.

Incidentul readuce în discuție o problemă cunoscută în sectorul transportului rutier: singurătatea operațională care caracterizează mare parte din activitatea șoferilor, în special în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare. În lipsa martorilor, o moarte subită sau un accident pot rămâne neobservate pentru o perioadă îndelungată până află cineva.