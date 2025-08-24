Bărbatul a fost urmărit în noaptea de sâmbătă spre duminică de polițiștii din Ungaria, după ce a furat o mașină. Cu toate eforturile maghiarilor, românul a reușit să treacă granița în România, fără să poată fi prins.

În jurul orei 1.00 noaptea, polițiștii de frontieră din România au fost alertați de colegii din țara vecină. „Autoturismul respectiv a fost urmărit pe o autostradă de pe teritoriul Ungariei de către poliţiştii unguri, dar nu a putut fi oprit, iar, la intrarea în România, de asemenea, nu a putut fi oprit”, au explicat reprezentanţii IGPR.

La scurt timp, un echipaj de poliţie de la Deva-Nădlac a preluat urmărirea, iar ai noștri s-au dovedit mai eficienți. Astfel, după 48 de kilometri, Poliția din România a reuşit să îl oprească, iar în această manevră au fost lovite și alte două mașini.

După ce a fost imobilizat, oamenii legii au aflat că șoferul are 26 de ani și este din orașul Constanța.

Imagine cu tânărul, la scurt timp după cursa de urmărire

El a fost testat pentru consum de alcool și droguri, însă rezultatele au ieșit negative. După aceea, tânărul a fost predat din nou autorităților ungare.