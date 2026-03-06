Camionagiul român ar fi falsificat timpii de conducere

Controlul de rutină efectuat de poliție la Kematen am Innbach, în Austria, a avut loc joi seară, 5 martie, în jurul orei 21:30, potrivit meinbezirk.at.

Agenții au oprit un camion condus de un șofer român de TIR, în vârstă de 34 de ani, iar verificările au scos la iveală mai multe încălcări ale regulilor privind timpii de conducere și odihnă.

În timpul analizării datelor înregistrate de dispozitivul digital de control al vehiculului, polițiștii au constatat că înregistrările referitoare la timpii de conducere și odihnă ar fi fost falsificate.

În total, au fost identificate 14 încălcări considerate grave sau foarte grave ale reglementărilor privind conducerea vehiculelor de transport.

Șoferul român, reclamat la Parchet

Șoferul în vârstă de 34 de ani urmează să fie pus sub acuzare pentru aceste încălcări.

În plus, cazul va fi transmis separat și către Parchetul din Wels, pentru continuarea procedurilor legale.

Tot în Austria, la mijlocul lunii ianuarie, un șofer român de camion a fost oprit de poliție, după ce a încălcat de zeci de ori regulile privind timpii de conducere și de odihnă. Controlul a scos la iveală un număr uriaș de abateri, comise pe parcursul unei luni întregi de muncă.

Timpii de odihnă limitează oboseala și sporesc siguranța rutieră

Timpii de conducere și odihnă pentru șoferii de camion sunt reglementați strict la nivel UE prin Regulamentul 561/2006, aplicabil uniform în Austria și toate țările membre, cu excepții locale pentru interdicții de trafic. Aceștia limitează oboseala și sporesc siguranța rutieră, fiind monitorizați prin tahograf.

Limite Principale Conducere

  • Maxim 9 ore/zi (extensibil la 10 ore de 2 ori/săptămână).
  • Maxim 56 ore/săptămână (90 ore/2 săptămâni).
  • Pauze: 45 min consecutive sau 15+30 min după 4,5 ore; odihnă zilnică 11 ore neîntreruptă (9+2 ore flexibile).

Particularități Austria

  • Interdicții trafic >7,5 t: Sâmbătă 15:00-00:00; Duminică/sărbători 00:00-22:00; Noapte 22:00-05:00 (excepție etichetă „L” zgomot redus).
  • Excepții: Transport perisabil, urgențe, ecuson L (max 60 km/h noapte).

Nerespectarea duce la amenzi 300-30.000 de euro și retragere licență; verificări frecvente la vamă.



O femeie a fost reținută după ce și-a bătut soțul de mai multe ori, în Teleorman: „Victima s-a opus montării unui sistem de supraveghere"
Știri România 15:44
O femeie a fost reținută după ce și-a bătut soțul de mai multe ori, în Teleorman: „Victima s-a opus montării unui sistem de supraveghere"
România, printre țările fruntașe din UE la prețul motorinei, în timp ce în Bulgaria carburantul este cel mai ieftin
Știri România 15:41
România, printre țările fruntașe din UE la prețul motorinei, în timp ce în Bulgaria carburantul este cel mai ieftin
„Românii au talent" 6 martie 2026. Cine este copilul în vârstă de 4 ani care îi lasă fără cuvinte pe jurați. „Zici că ai 56 de ani"
Stiri Mondene 15:36
„Românii au talent" 6 martie 2026. Cine este copilul în vârstă de 4 ani care îi lasă fără cuvinte pe jurați. „Zici că ai 56 de ani"
Mădălin Ionescu, din nou la spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „De atunci plămânii au rămas sensibili"
Stiri Mondene 15:05
Mădălin Ionescu, din nou la spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „De atunci plămânii au rămas sensibili"
Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus"
Politică 05 mart.
Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus"
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii"
Politică 05 mart.
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii"
