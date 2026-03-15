„Compatibilitatea ADN nu lăsa loc de îndoială”

Nazar Daletski a fost declarat mort în mai 2023. Compatibilitatea ADN nu lăsa loc de îndoială, i-au transmis oficialii mamei sale, Natalia. Soldat ucrainean care s-a oferit voluntar pe front în primele săptămâni ale războiului, Nazar devenise încă o victimă a invaziei ruse.

Rămășițele lui Nazar au fost înhumate în cimitirul din satul său natal. În lunile de după înmormântare, Natalia a vizitat mormântul cel puțin o dată pe săptămână, la început pentru a plânge, iar mai târziu pentru a se reculege, amintindu-și de singurul ei fiu.

Acum câteva săptămâni, la aproape trei ani de la înmormântare, Nazar a fost eliberat dintr-o închisoare rusească, în cadrul unui schimb de prizonieri. La scurt timp după ce a coborât din autobuz pe pământ ucrainean, i s-a înmânat un telefon mobil.

A auzit din nou vocea fiului

Momentul în care Natalia a auzit din nou vocea fiului său a fost surprins de un funcționar din sat, într-o filmare realizată cu telefonul mobil, de o forță emoțională copleșitoare. „Dumnezeule, de cât timp te aștept, dragul meu fiu”, a spus ea, hohotind într-un amestec de șoc și bucurie. „Ai mâinile, picioarele; e totul la locul lui?”

Videoclipul a devenit viral în Ucraina, finalul fericit și neașteptat venind după o călătorie traumatizantă atât pentru mamă, cât și pentru fiu.

Tânărul, voluntar din primele săptămâni ale invaziei ruse, a încetat să mai dea semne de viață în mai 2022, în timpul luptelor din regiunea Harkov. Ulterior, autoritățile au informat familia că acesta fusese ucis chiar de ziua lui, pe 25 septembrie 2022, când împlinea 44 de ani.

Înmormântat lângă tatăl său

Mai mult, un test ADN realizat pe rămășițele unui trup carbonizat ar fi confirmat identitatea sa „fără nicio urmă de îndoială”.

„Dacă nu vrei să iei rămășițele, îl putem îngropa aici,” i s-a spus.

Gândul că mormântul fiului ei era departe a determinat-o pe Natalia să înceapă călătoria acceptării: „Am spus: «Bine, dacă este într-adevăr băiatul meu, dacă ADN-ul se potrivește cu adevărat, îl vom primi înapoi.»”

Bazându-se pe rezultatele oficiale, mama sa, Natalia, a organizat înmormântarea în satul natal, Veliki Doroshiv (lângă Liov). Nazar a fost înmormântat lângă tatăl său, care murise cu trei ani mai devreme. Timp de aproape trei ani, ea a vizitat săptămânal mormântul fiului ei, plângându-i pierderea și acceptând realitatea crudă a războiului.

În 2025, adevărul a ieșit la iveală

Adevărul a început să iasă la iveală abia în vara anului 2025, când un soldat eliberat din captivitate le-a spus rudelor că Nazar este în viață. Confirmarea finală a venit pe 5 februarie 2026, în cadrul primului schimb de prizonieri din acel an.

Nazar a sunat-o pe mama sa, un apel telefonic care a devenit viral în Ucraina și care a lăsat familia în stare de șoc: fiul pe care îl îngropaseră era, de fapt, într-o închisoare rusească.

Povestea scoate la lumină o problemă tragică și sistemică în Ucraina: erorile de identificare ADN și haosul gestionării victimelor. În prezent, rămâne nerezolvată întrebarea: pe cine a îngropat familia Daletski în locul lui Nazar?

Reabilitare fizică și psihologică

Nazar se află acum într-un proces de reabilitare fizică și psihologică după anii de captivitate, într-un centru special din Ucraina și încă nu s-a reunit cu mama sa, însă vorbesc zilnic la telefon.

„Îl dor foarte tare picioarele și aude mereu zgomote. Dar e întreg la minte, îmi dau seama de asta când vorbesc cu el”, a spus Natalia.

Ea abia așteaptă ca el să vină acasă și pregătește o listă cu felurile de mâncare pe care i le va găti la primele mese: supa cu fidea, care i-a plăcut mereu, sarmale și clătite cu cartofi. Se gândește la îmbrățișarea pe care i-a oferit-o el când, la începutul anilor 2000, ea s-a întors acasă după doi ani de muncă în străinătate. „Îi spun: «Imediat ce te întorci, am să te strâng în brațe la fel de tare cum m-ai strâns tu atunci».”

Între timp, cazul a generat și discuții juridice în Ucraina, deoarece familia primise despăgubiri de stat pentru „moartea” sa (aproximativ 15 milioane grivne ucrainene), iar autoritățile au trebuit să decidă dacă acești bani trebuie returnați. Ministerul Apărării a confirmat că nu va cere returnarea banilor, considerând situația un eveniment extraordinar.

55.000 de soldați ucraineni au fost uciși

Aproximativ 55.000 de militari ucraineni au fost uciși de la începutul războiului din Ucraina în februarie 2022, a afirmat recent președintele ucrainean Volodimir Zelenski, menționând, de asemenea, un „număr mare” de dispăruți, relatează AFP.

Serviciul german de informații, BND, a acuzat Rusia că ascunde adevăratul cost al războiului din Ucraina, afirmând că deficitul bugetar al Moscovei pentru 2025 este cu peste 2,36 trilioane de ruble (30,45 miliarde de dolari) mai mare decât cifra oficială declarată, potrivit Reuters.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE