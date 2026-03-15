Informația a fost publicată pe LinkedIn, iar agenția a subliniat efectele clare ale sancțiunilor occidentale asupra economiei ruse, precum și scăderea semnificativă a veniturilor din petrol și gaze, pe fondul unei scăderi drastice a prețurilor globale.

Kremlinul consideră că prăbușirea economiei este doar o „dificultate de rutină”

„Putin sacrifică viitorul economic al Rusiei pentru obiectivele sale imperiale”, a declarat BND. Kremlinul a calificat, săptămâna trecută, scăderea veniturilor și creșterea deficitului bugetar drept „dificultăți de rutină”, susținând că pot fi soluționate datorită stabilității macroeconomice generale.

Veniturile din petrol și gaze ale Moscovei s-au prăbușit

Veniturile Rusiei din vânzarea de petrol, principala sa marfă de export, au scăzut din cauza sancțiunilor occidentale și a presiunii SUA asupra marilor cumpărători, forțând Moscova să ofere reduceri mari pe piețele globale.

Conform serviciului de informații BND, deficitul bugetar federal al Rusiei a ajuns la 8,01 trilioane de ruble (aproximativ 79,3 miliarde EUR), spre deosebire de cifra oficială de 5,65 trilioane de ruble (55,9 miliarde EUR), care echivalează cu 2,6% din PIB.

Totuși, agenția germană nu a oferit detalii privind metodele de calcul și nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Elvira Nabiullina, șefa Băncii Centrale a Rusiei, se luptă să evite stagflația în Rusia și riscul de faliment în masă

Situația bugetară a Rusiei se deteriorează rapid

Deficitul bugetului consolidat al Rusiei, care include și bugetele regionale, a crescut semnificativ în 2025, ajungând la 8,3 trilioane de ruble, respectiv 3,9% din PIB, de 2,6 ori mai mare decât în 2024. Ministerul Finanțelor din Rusia nu a comentat acuzațiile BND. În luna februarie, o sursă apropiată guvernului rus a declarat pentru Reuters că situația bugetară a țării se deteriorează rapid.

Prețurile globale ale petrolului au înregistrat o creștere recentă în urma atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, însă această creștere este insuficientă pentru a echilibra bugetul rus, conform calculelor Reuters.

Rusia este deja în recesiune și are o stagflație ridicată

Datele economice oficiale din Rusia ridică semne de întrebare. Deși Moscova a raportat un deficit de 2,6% din PIB pentru anul 2025 și un creștere economică de 1%, ministrul economiei, Maxim Reșetnikov, a recunoscut în iunie 2025 că țara este deja în recesiune.

Potrivit economistului Karel Svoboda, profesor la Universitatea Carolină din Praga subliniază că „Rusia își îmbunătățește tradițional statisticile, mai ales interpretarea acestora”, ceea ce face dificilă determinarea exactă a situației economice.

Indicatori precum volumul real al vânzărilor cu amănuntul au dispărut din rapoartele oficiale, iar monitorizări independente ale inflației, precum Romir, nu mai sunt publicate. Potrivit lui Svoboda, aceste dispariții sunt „mai mult decât suspecte” și indică o manipulare a datelor economice.

O scădere sau o stagnare economică dublate de o inflație în creștere duce la ceea ce economiștii numesc „stagflație”. Aceasta creează o dilemă privind politica economică ce trebuie adoptată, întrucât acțiunile necesare a fi întreprinse pentru a micșora inflația pot spori rata șomajului și vice versa.

Soldați ruși invalizi sunt trimiși pe frontul activ

Pierderi umane uriașe pentru Rusia în război

Războiul din Ucraina, care a durat deja patru ani, a dus la pierderea a aproximativ 200.000 de vieți omenești și la rănirea unui milion de soldați ruși. În ciuda acestor pierderi uriașe, Vladimir Putin nu a fost oprit nici de cetățenii ruși, nici de lita rusă și nici de sprijinul occidental pentru Ucraina. Totuși, Kremlinul se confruntă cu presiuni economice crescânde, punând sub semnul întrebării sustenabilitatea financiară a statului rus.

Rușii pot ieși în stradă, dar Vladimir Putin tot nu va opri războiul

Rusia continuă să susțină războiul din Ucraina, în ciuda pierderilor masive de vieți omenești și a crizei economice în creștere, conform economistului Karel Svoboda, citat de cotidianul sovlac Aktuality, parte a trustului Ringier. Potrivit acestuia, „Dacă problemele nu devin politice, Rusia va găsi întotdeauna bani pentru război”.

Costul războiului, exclusiv pe umerii rușilor de rând

Libertatea a scris recent că, în timp ce milioane de cetățeni ruși și-au pierdut economiile din cauza războiului, copiii elitei politice au profitat de măsurile antirecesiune adoptate.

Potrivit unei investigații realizate de „Verstka”, între 2021 și sfârșitul anului 2024, câștigurile obținute din dobânzile depozitelor bancare ale copiilor oficialilor guvernamentali din Rusia au crescut cu 578%, ajungând la peste 10 miliarde de ruble (peste 100 de milioane de euro).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE