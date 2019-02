Un student la Medicină Veterinară a ascuns droguri în stomacurile unor câini

Andres Elorez (foto), în vârstă de 39 de ani, a fost arestat în Spania pentru infracțiuni pe care le-a comis în urmă cu 10 ani. Mai apoi, spaniolul a fost extrădat în Statele Unite pentru a fi judecat de Tribunalul Districtual din New York.

Potrivit ABC News, Elorez a urmat cursurile școlii veterinare în Columbia. El a pledat vinovat pentru conspirație la contrabandă. În documentele prezentate în instanță, bărbatul era descris ca fiind „unul dintre cei mai buni studenţi din clasa lui”.

Procurorii susțin, însă, că bărbatul și-a folosit cunoștințele în „scopuri criminale”, fără a ține cont de animalele pe care trebuia să le îngrijească.

Bărbatul este acuzat că a pus la cale un plan elaborat pentru a trece drogurile peste graniță. Studentul la Medicină Veterinară opera câinii pentru a le introduce în stomacuri mai multe pachete cu heroină lichidă.

Anchetatorii susțin că Elorez și-a trădat jurământul de veterinar de a împiedica abuzurile asupra animalelor, pe lângă faptul că făcea trafic de droguri. Pachetele cu droguri au fost introduse în nouă câini. Cel puţin trei dintre aceste patrupede au murit.

„Ca medic veterinar aflat în formare, acuzatul avea datoria de a nu răni animalele, dar acesta şi-a trădat această datorie prin faptul că s-a folosit de abilităţile sale pentru a face trafic de droguri”, au precizat procurorii în documentele sentinţei, conform Mediafax.

Andres Elorez și-a recunscut faptele și a menționat că „conspirat cu un medic veterinar experimentat” pentru a folosi câinii drept „curieri”

Spaniolul ar putea face închisoare pe viață.

