O pereche de vehicule de luptă M-2 Bradley ale infanteriei ucrainene au făcut echipă în fața unui tanc rusesc T-90M, în Stepove, în afara Avdiivka, în nord-estul Ucrainei, și în cele din urmă au dezactivat tancul mai puternic înarmat și blindat. Lupta aproape s-a încheiat cu un dezastru pentru echipajele ucrainene.

Unul dintre cele două Bradley-uri de 30 de tone, care aparține Brigăzii 47 Mecanizate a armatei ucrainene, a reușit să tragă câteva cartușe cu tunul său automat de 25 de milimetri, înainte de a fi lovit și a pleca în viteză, lăsând un al doilea Bradley să continue atacul de la o distanță de doar câteva zeci de metri.

Echipajul de trei persoane al celui de-al doilea M-2 a deschis focul cu cartușe perforatoare de 25 de milimetri. Și atunci aproape a avut loc dezastrul, conform mărturiei celor trei militari publicată de TSN și tradusă de @wartranslated. „Am tras cu tot ce am putut”, a spus Serhii, tunarul. „La început cu muniție antiblindaj. Și apoi am început să avem probleme”.

A more personal and detailed interview with the crew of the Ukrainian Bradley which took on a russian T-90M. Also goes over using American-supplied Bradley IFVs in conditions of the Ukrainian winter 💪 pic.twitter.com/GtSGt8Cxiq — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 19, 2024

Recomandări Pistoale și puști fără număr. Un grup de parlamentari încearcă să relaxeze legislația privind armele de foc

Nu este clar care au fost acele probleme. Poate că echipajul a rămas fără cartușe perforatoare. În orice caz, a trebuit să treacă la alte muniții, mai puțin puternice, probabil cartușe puternic explozive.

Loviturile lui Serhii nu pătrunseseră încă în blindajul reactiv suplimentar al lui T-90, ca să nu mai vorbim despre străpungerea sutelor de milimetri de armură de bază compozită. Acea armură, plus tunul principal cu țeava de 125 de milimetri al unui T-90, face ca tancul să fie mai mult decât un inamic de temut pentru un Bradley M-2, cu tunul său mult mai mic și armura mult mai subțire.

În ciuda faptului că și-a terminat antrenamentul în Germania cu doar câteva săptămâni înainte de lupta cu T-90, Serhii s-a adaptat rapid. „Mi-am amintit totul”, a spus el, comparând operarea unui M-2 cu jocul video.

Incapabil să pătrundă cu armamentul în T-90-ul de 51 de tone, Serhii a vizat optica fragilă a tancului. „Am început să-l orbesc ca să nu poată pleca”.

There are three things you can watch forever. Like this Ukrainian M2 Bradley IFV obliterating a «no-analogue» russian T-90M tank.



📹: 47th Mechanized Brigade pic.twitter.com/4NwvEryE3Y — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 18, 2024

Recomandări INTERVIU Fost olimpic la fizică, azi director de teatru: „Dacă vrem să schimbăm ceva ce nu ne convine în țara asta, trebuie să ne asumăm”

Videoclipurile filmate cu drone descriu ce s-a întâmplat în continuare. Lovind T-90 cu cartușe de tun automat, Serhii a declanșat o parte din armura reactivă explozivă a tancului și a distrus optica.

Cu turela distrusă, tancul a scăpat de sub control și a intrat într-un copac. Cei trei soldați ruși din echipaj au reușit să se salveze. Unul dintre ei, cel care conducea tancul, ar fi fost capturat. Mai târziu, o dronă ucraineană a detonat tancul T-90. Epava era încă pe câmpul de luptă, câteva zile mai târziu.

Urmărește-ne pe Google News