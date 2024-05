„Câinii latră, caravana trece”, așa e explicat videoclipul unul dintre aghiotanții lui Kadîrov, Umar Daudov. Clipul a fost publicat și de agenția rusă de stat RIA Novosti. În înregistrare, generalul pare că împinge un SUV de aproximativ 2,5 tone.

Luna trecută, Novaia Gazeta, ziar rus care apare în exil, a scris că Ramzan Kadîrov a fost diagnosticat cu necroză pancreatică, boală în fază terminală, fapt ce a determinat Kremlinul să îi caute deja un succesor.

Pe 7 mai, o filmare în care Kadîrov părea că gâfâie după ce a urcat scările de la Kremlin la învestirea lui Putin.

The situation in the Kremlin before Putin's inauguration: Steven Seagal, Kadyrov and Shaman arrived at the ceremony



Kadyrov, judging by the video, ran out of power after a „hard” climb up the stairs, so his jacket was taken off by his lackeys. pic.twitter.com/d6dPxfRDin