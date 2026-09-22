Sebastian Benitez, un pescar din Texas, SUA, a prins un pește hibrid rar pe râul Trinity, rezultatul încrucișării între o știucă aligator și un pește cu bot lung. Specia datează de peste 200 milioane de ani, scrie Chron, care citează Departamentul Parcurilor și Faunei Sălbatice din statul american.

Exemplarul este rezultatul încrucișării dintre o femelă de știucă aligator (Atractosteus spatula) și un mascul cu bot lung (Lepisosteus osseus). Acest exemplar neobișnuit îmbină trăsăturile ambelor specii: botul său alungit are o formă triunghiulară, combinând lățimea botului de aligator al femelei cu forma îngustă și lungă specifică masculului.

Potrivit autorităților texane, astfel de hibrizi sunt extrem de rari, reprezentând doar 1-2% din populația de gar.

Peștii gar sunt cunoscuți drept „fosile vii”, linia lor existând de peste 200 de milioane de ani. Cu toate acestea, divizarea în specii distincte s-a produs acum aproximativ 100 de milioane de ani.

Un studiu publicat în 2024 a explicat de ce unele specii considerate „fosile vii” evoluează mai lent, păstrându-și capacitatea de a produce descendenți viabili, chiar și după milioane de ani de separare genetică.

Potrivit IFLScience, hibridul descoperit, un adevărat „dinozaur”, reprezintă „cea mai veche separare parentală identificată între animale, plante și ciuperci”.