Regele Charles al III-lea se afla în acel moment într-o vizită în Luton, situat la nord-vest de Londra, potrivit Reuters.

Palatul Buckingham a refuzat să comenteze incidentul.

În urmă cu mai puțin de o lună, pe 9 noiembrie, un alt bărbat a fost reţinut de poliţia britanică după ce a aruncat ouă spre regele Charles şi spre regina-consoartă Camilla, în timp ce cuplul regal se afla într-o vizită oficală în York, nordul Angliei.

Footage of the shelling of King Charles III of Great Britain with eggs pic.twitter.com/xX6jjUl6Dh