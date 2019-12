De Anca Ochianu,

Imaginați-vă cum ar fi să vă treziți dimineața în mijlocul naturii, într-o cameră atipică și să ieșiți pe terasă, o extensie a unui butoi mare de lemn. Proiectul, unic în România, a început să prindă contur, prin șantierul deschis de tânărul întreprinzător lângă plantația de mure din Gorj.

Totul a plecat de la ideea de a face ceva diferit pentru agroturismul din România. Proiectul cu vinul de mure este deja unul de succes și zona mea natală este una cu potențial. Toți cei care veneau la Țicleni erau impresionați de frumusețea și liniștea locului și așa m-am gândit să fac ceva unic în România. Ionel Burtea, antreprenor din Gorj:

Ridicate cu meseriași din Țicleni

Banii câștigați din plantația de mure și celebrul vin din mure au fost investiți de Ionel Burtea în ineditul proiect. Cinci butoaie mari, tip camere și un open space se vor transforma în locuri de cazare. Costurile aproximative pentru a ridica un butoi se ridică la 8.000 de euro, iar meseriașii care se ocupă de construcția lor sunt din Țicleni, localitatea natală a lui Ionel Burtea.

Ionel Burtea

”Am pornit de la dorința de a da startul unei afaceri de agro-turism diferită, m-am uitat foarte mult la potențialul din zona Gorjului și nu am putut sta pe loc, am început de la un scurt research și am văzut o oportunitate care nu este fructificată în această zonă. Pe scurt, am dat startul șantierului. Totul începe cu un excavator, nu?”, completează tânărul din Țicleni.

Când va fi gata

Din primăvara anului 2020, turiștii dornici de experiențe noi se pot caza în butoaie, lângă plantația de mure, speră Ionel Burtea.

”Ideea mea deja a prins în online, sunt foarte multe persoane care mă întreabă despre proiect și când va fi gata. Oferta o să fie una variată, o să avem pachete pentru turiști, ne axăm în primul rând corporatiștilor, dar și turiștilor dornici de experiențe noi. Sperăm ca în weekend gradul de ocupare să fie sută la sută, iar în timpul săptămânii, de 50-60 la sută”, a mai spus Ionel Burtea.

La doar 23 de ani, Ionel Burtea se mândrește cu o afacere pe care a dezvoltat-o în doi ani și care i-a adus satisfacții. Vinul de mure, căutat peste hotare, a început să fie un produs cerut și la noi în țară. Proiectul de acum vine să completeze ideile sale de succes, pe lângă sera de căpșuni și cele șapte hectare cultivate cu mure.

Împreuna cu părinții săi, avocați de profesie, Ionel Burtea a dezvoltat un produs pe care îl prepară după metode tradiționale și fermentație artizanală. Fructele sunt culese, stoarse și sucul obținut este pus la fermentat.

Plantația de mure din localitatea natală, Țicleni-Gorj are șapte hectare și anul trecut a avut o producție de 25 de tone. Suficient cât să pregătească 10.000 de sticle de vin de mure, pe care îl și îmbuteliază. Mare parte din producție a fost deja vândută online, la prețul de 50 de lei sticla.

Plantația de mure are șapte hectare

Tânărul nu vrea să se oprească aici. A accesat proiecte cu fonduri europene pentru a înființa o seră de căpsuni, dar și pentru a pregăti dulceața de zmeura și mure.

