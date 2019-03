Miercuri, în jurul orei 6.25, Vasilică Eugen, curier la o firmă din Alba, a fost anunțat de către șeful său că o mașină a firmei se află în trafic, dar niciunul dintre angajații companiei nu se afla la volan.

Bărbatul s-a urcat în mașină și în aproximativ patru minute a reușit să găsească automobilul furat, în care se aflau doi tineri. A reușit să-i blocheze într-un final, după o urmărire ca-n filme, relatează alba24.ro.

„Chiar și opriți în locul unde am făcut pozele ei tot au încercat să fugă pe jos, dar am reușit să îi imobilizez și să îi țin până să vină un echipaj de poliție să mă ajute. După cum am mai spus să știti că a durat doar trei minute până au ajuns (n.r. polițiștii). Să șțiti că e greu să ții pe loc de unul singur doi hoți timp de trei minute” a povestit curierul erou.

Citește și: Procesul lui Burnei. „I-am dat plicul printre icoane”, acuză o mamă. Reportaj din faţa uşilor închise ale sălii de judecată