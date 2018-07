Paul a vrut să-i facă o surpriză iubitei lui, Ioana, cu complicitatea prietenilor. Astfel, odată pătrunși în tărâmul magic de la Electric Castle, Ioana alături de prietenii ei au pozat pentru o fotografie de neuitat, în fața panoului cu mesaje.

În spatele lor, a fost afișat mesajul 'Will you marry me' („Vrei să te căsătorești cu mine'), iar în timp ce Ioana urmărea fotografiile realizate pe telefon de iubitul ei, Paul s-a așezat într-un genunchi în spatele ei pentru surpriza totală. Tânăra a acceptat pe loc cererea în căsătorie, potrivit monitorulcj.ro.

Festivalul Electric Castle a avut loc la Castelul Banffy din Bonțida, Transilvania, în perioada 18-22 iulie. Capul de afiș a fost artista britanică Jessie J.

Și anul trecut, la Electric Castle, a avut loc o cerere în căsătorie în văzul tuturor. Ajutat de organizatori, Radu a afișat la intrare mesajul prin care își cerea în căsătoria iubita, pe Elena. Tânăra a acceptat imediat. De asemenea, în a doua ediție, în 2014 – și atunci… ca și acum – tot cu complicitatea organizatorilor, Mircea, un participant la Electric Castle, a urcat pe scenă pentru a o cere de soție pe prietena lui, Mihaela. Răspunsul a fost «DA», așa încât pe scenă s-a format, cu sprijinul prietenilor celor doi, și viitorul „alai de nuntă', în ritm de dans.

