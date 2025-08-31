Imagini înfiorătoare

Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Doi frați au privit îngroziți cum gruparea teroristă le-a luat cu asalt casa și l-a măcelărit pe tatăl lor – înainte ca unul dintre teroriști să bea nonșalant o Coca-Cola.

Ambuscada înfiorătoare asupra familiei Taasa a fost înregistrată în timpul atacului mortal al Hamas de la sfârșitul anului 2023, dar a fost arătată liderilor mondiali și diplomaților abia vineri.

Mama Jane Taasa a decis acum să distribuie videoclipul explicit – văduva fiind hotărâtă „să arate întregii lumi adevărul că 7 octombrie a avut loc în Israel”.

Imaginile șocante au făcut parte dintr-o compilație de aproximativ 45 de minute de clipuri de la atacurile sângeroase de acum aproape doi ani.

Scoși din casă în fugă

Imaginile de pe camerele de supraveghere ale locuinței îl arată pe tatăl Gil, în vârstă de 46 de ani, cum își grăbește cei doi copii să plece din casă, cu câteva momente înainte ca întâlnirea tulburătoare cu teroriștii să aibă loc.

Cei doi fii ai săi, Koren, în vârstă de 12 ani, și Shay, în vârstă de 8 ani, sunt văzuți grăbindu-se, îmbrăcați doar în lenjerie intimă, pentru a ajunge în adăpostul antiaerian, în ​​jurul orei 06:30 dimineața.

Dar, câteva secunde mai târziu, sunt întâmpinați de un militant nemilos Hamas care aruncă o grenadă spre cei trei.

Ucis pe loc

Tatăl celor doi băieți, de profesie pompier, poate fi văzut cum se aruncă cu curaj asupra explozibilului, înainte ca acesta să detoneze – salvându-i pe Koren și Shay.

Gil a fost ucis pe loc, în timp ce cei doi copii ai săi, devastați, au rămas încremeniți, stropiți de sânge și șrapnel.

Militanții grupării teroriste îi conduc apoi pe cei doi băieți în casă.

În interior, cei doi frați și-au inspectat reciproc rănile – Koren spunând că nu mai aude cu o ureche, iar Shay dezvăluind că nu mai poate vedea cu un ochi.

Sabine a spus mai târziu că ochiul fiului ei mai mic „atârna pe jumătate în afara orbitei”.

Koren poate fi auzit implorând: „Vă rog, vă rog, vă rog. Lăsați-mă să merg acasă!” El plânge: „Tatăl meu! Tatăl meu!”

Koren îi spune apoi fratelui său mai mic, Shay: „Tata e mort, Shay. Nu glumesc. Nu e o farsă.”

Fratele său răspunde: „Știu. Am văzut.”

Dâre de sânge se văd pe podeaua bucătăriei, în timp ce frații îngroziți merg împleticindu-se prin casă.

A băut dintr-o sticlă de Coca-Cola

La un moment dat, un luptător Hamas a intrat în bucătărie și i-a întrebat nonșalant dacă au suc sau vin – ignorând strigătele disperate după mama lor.

În schimb, teroristul a luat o sticlă de Coca-Cola din frigider, a băut din ea, apoi a ieșit afară.

Deși liderilor mondiali și jurnaliștilor li s-au arătat imaginile tulburătoare săptămâna aceasta, acestea nu au fost publicate pe plan intern, în Israel.

Tel Aviv a declarat că decizia de a nu difuza imaginile a fost luată „din respect pentru familie”.

Și fiul cel mare a fost omorât

Familia Taasa și-a pierdut și fiul cel mare, Or Taasa, în vârstă de 17 ani, în aceeași dimineață, în timp băiatul mergea la pescuit cu prietenii săi.

Sabine a depus ulterior mărturie în fața ONU la Geneva, dezvăluind că Or a fost împușcat de șase ori.

„E normal? Să împuști de șase ori în cap un copil de 17 ani?”, a spus ea.

Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și aproximativ 251 de ostatici au fost luați de Hamas în Gaza, în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023.

Israelul consideră că 48 de ostatici se află în continuare în Fâșia Gaza, dintre care doar 20 sunt încă în viață.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat vineri: „Campania de returnare a ostaticilor continuă neîncetat. Nu ne vom opri și nu vom tăcea până nu-i vom aduce acasă pe toți ostaticii noștri — atât pe cei vii, cât și pe cei morți.”

Acest lucru se întâmplă în contextul în care forțele israeliene încep „etapele inițiale” ale atacului asupra orașului Gaza.

