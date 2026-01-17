O mașină a fost dusă la un service pentru schimbarea uleiului. Nu era un atelier de încredere, ci primul service liber care avea program. După aproximativ o oră, a venit un telefon: „Nu putem schimba uleiul, garnitura chiulasă trebuie înlocuită. Reparatia va dura o săptămână și va costa aproximativ 5-6 mii de lei.” Service-ul a trimis și poze cu capacul uleiului acoperit de o substanță asemănătoare „maionezei”, explicând că acesta ar fi semn de amestec între ulei și lichid de răcire, iar intervenția rapidă este necesară pentru a preveni blocarea motorului.

Pe timpul verii, un astfel de simptom l-ar fi convins pe șofer să aprobe reparația. Însă iarna, emulsia ulei-poliacrilat poate apărea și din condensarea vaporilor de apă din motorul care se răcește, fără ca garnitura chiulasă să fie defectă. Unele motoare, în special cele folosite preponderent în oraș, prezintă tendința de acumulare a acestui „majonez” pe parcursul iernii, care dispare odată cu creșterea temperaturii sau după trasee mai lungi.

Pentru a diferenția între o garnitură chiulasă arsă și condens, se recomandă verificarea nivelului și aspectului lichidului de răcire. Dacă rezervorul este aproape gol sau lichidul are aspect uleios, este un semn că garnitura poate fi defectă. În schimb, dacă lichidul este clar și nivelul corespunzător, atunci, cel mai probabil, garnitura nu este problema.

Așa că proprietarul a apelat la un test chimic disponibil în magazinele auto sau online, cu preț de aproximativ 20 de lei. Procedura presupune adăugarea unui indicator într-o tubulatură conectată la rezervorul de lichid de răcire, pornirea motorului și așteptarea temperaturii de lucru. Dacă indicatorul își schimbă culoarea, este semn că în sistem există gaze de eșapament, confirmând deteriorarea garniturii chiulasă. În cazul mașinii sale, testul a fost negativ: indicatorul nu s-a colorat, lichidul nu scădea, iar motorul funcționa normal.

La mașinile moderne, simptome similare pot fi cauzate și de o răcire defectuoasă a sistemului EGR. Înlocuirea acestei componente este mult mai ieftină decât reparația unei garnituri chiulasă. De asemenea, există situații mai rare în care uleiul se poate amesteca cu lichidul de răcire fără implicarea gazelor de eșapament, din cauza fisurilor în blocul motor sau în canalul de ulei, însă aceste cazuri sunt excepții.