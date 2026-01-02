A suferit o „depresie severă”

David Lammy, ministrul justiției, a fost de acord ca statul să plătească o despăgubire de 7.500 de lire sterline și să achite o factură juridică de 234.000 de lire sterline pentru Fuad Awale, un dublu criminal condamnat, după ce un judecător a decis că tratamentul aplicat acestuia în închisoare i-a încălcat drepturile.

Awale a fost transferat într-un centru de detenție pentru cei mai periculoși deținuți din țară, după ce el și un alt condamnat au atacat un ofițer de penitenciar și au amenințat că îl vor ucide, dacă Marea Britanie nu îl eliberează pe Qatada.

Acesta a susținut că astfel a fost împiedicat să interacționeze cu alți condamnați, ceea ce înseamnă o încălcare a dreptului la viață privată, în temeiul articolului 8 din Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO). Awale a susținut că a dezvoltat o „depresie severă”, ca urmare a refuzului de a intra în contact cu alți deținuți.

Awale a cerut instanței să i se permită interacțiunea cu unul dintre ucigașii islamiști ai pușcașului Lee Rigby, dar cererea i-a fost respinsă din cauza „preocupărilor legate de combaterea terorismului”.

Înalta Curte s-a pronunțat în favoarea lui Awale, un judecător declarând: „Gradul de interferență cu viața privată a reclamantului, care a rezultat din izolarea sa, a fost de o anumită importanță și durată”.

„Glumă bolnavă”

Robert Jenrick, un politician conservator britanic, a avertizat că hotărârea ar putea constitui un precedent pentru extremiști, punând în pericol siguranța ofițerilor din închisori, dacă infractorii periculoși nu pot fi izolați.

„Este o glumă proastă faptul că statul îi plătește acestui om o compensație de 7.500 de lire sterline și suportă o factură juridică de peste 230.000 de lire sterline. Acesta este un dublu criminal care a luat ostatic un ofițer de închisoare”, a spus el. „Aceasta este realitatea CEDO: acordă prioritate „drepturilor” teroriștilor de a se asocia cu alți extremiști, în detrimentul siguranței ofițerilor noștri de penitenciare.

A împușcat doi tineri în cap

Awale ispășește o condamnare pe viață pentru împușcarea a doi bărbați în cap, în 2011, în ceea ce un judecător a descris drept o „execuție” planificată.

În vârstă de 25 de ani, el a fost condamnat la o pedeapsă minimă de 38 de ani de închisoare, în ianuarie 2013, după ce i-a ucis pe Mohammed Abdi Farah, în vârstă de 19 ani, și Amin Ahmed Ismail, în vârstă de 18 ani, pe o alee din Milton Keynes, în urma unei dispute legate de droguri.

El a primit încă șase ani de închisoare după ce, împreună cu alte două persoane, a luat ostatic un ofițer de penitenciar în 2013 și l-a amenințat cu moartea.

Awale i-a pus cuțitul la gât ofițerului și i-a spus: „Nu te mai zbate, am ucis doi oameni – te voi omorî”. Atacul a avut loc la patru zile după uciderea lui Rigby, într-un moment în care relațiile dintre personalul închisorii și deținuții musulmani erau „tensionate”.

Au cerut eliberarea unui alt extremist

Awale și complicele său au cerut eliberarea lui Qatada, un predicator al urii care, la momentul respectiv, risca să fie extrădat în Iordania pentru acuzații de terorism, precum și a Roshonarei Choudhry, care l-a înjunghiat pe deputatul laburist Stephen Timms, în 2010.

Ulterior, acesta a fost evaluat de către serviciile penitenciare ca având „convingeri extremiste” și a fost deținut în „centre de supraveghere strictă”, special concepute în cadrul închisorilor de înaltă securitate pentru a reține cei mai periculoși deținuți.

Hotărârea a fost contestată

Într-o scrisoare adresată lui Jenrick, Lammy a precizat că suma de 7.500 de lire sterline reprezentând o „proporție modestă” din soluționarea globală a litigiului a fost contestată de Ministerul Justiției, la fel ca în cazul „tuturor litigiilor intentate de deținuți condamnați pentru infracțiuni teroriste”.

El a declarat că au fost aduse îmbunătățiri procesului decizional pentru a aborda astfel de hotărâri și pentru a spori capacitatea serviciului penitenciar de a rezista oricăror alte provocări similare.

Totodată, Lammy a mai precizat că guvernul „ia în considerare în mod activ” modificări ale cadrului juridic pentru separarea deținuților periculoși pentru a se asigura că acesta rămâne „robust, relevant și de încredere”. Aceasta include revizuirea modului în care se aplică CEDO.

