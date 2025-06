Luat pe sus fără nicio reținere, în fața oamenilor și a camerelor de supraveghere

Unii martori oculari spun că vloggerul a fost luat pe sus din Gara Iaroslav și urcat într-un automobil Mercedes-Benz de culoare neagră.

Videoclipurile de la fața locului arată trei bărbați îmbrăcați în treninguri sau jachete negre târându-l pe Șepihin spre mașină în timp ce acesta din urmă striga: „Ajutor”, „Chemați Poliția!”.

Potrivit canalului de Telegram Baza, accentul răpitorilor sugerează că aceștia ar fi originari din Cecenia, o republică musulmană din nordul Munților Caucaz care face parte din Federația Rusă și este condusă de Ramzan Kadîrov, un acolit al liderului de la Kremlin Vladimir Putin.

Bărbatul răpit, un vlogger care se pozează cu reprezentanți ai regimului

Potrivit canalului „Atenție, știri!”, Areg Șepihin locuiește în Himki, un oraș din regiunea Moscova, și se autointitulează „om de afaceri, erou al Rusiei și manager de top”. Acesta a participat în 2019 la concursul „Rusia – Țara Oportunităților”, apoi „a început să scrie postări ciudate pe rețelele de socializare”.

Canalul Baza remarcă faptul că Șepihin a publicat constant fotografii în care apare alături de persoane celebre în Rusia, printre care consilierul prezidențial Vladimir Medinski, șeful autoproclamatei Republici Populare Donețk Denis Pușilin și purtătoarea de cuvânt a MAE rus Maria Zaharova.

Acuzat de insultarea cecenilor și a musulmanilor

Baza mai relatează că Șepihin a publicat în repetate rânduri videoclipuri în care insultă poporul cecen, pe Allah și Coranul. Mama bărbatului răpit spune că fiul ei a început să aibă o „atitudine extrem de negativă” față de musulmani și islam, în special, din cauza războiului din Nagorno-Karabah.

Areg, potrivit ei, nu a luptat, „dar a urmărit foarte activ evenimentele și a fost foarte îngrijorat de rezultatele acelui război”, încheiat cu victoria Azerbaidjanului în fața separatiștilor armeni.

„Atenție, știri!” observă că Șepihin a difuzat marți un videoclip în care îi insultă pe ceceni. Acest videoclip a fost comentat pe larg de bloggeri ceceni, care au cerut „găsirea bărbatului și pedepsirea lui”.

Areg Șepihin și-a înregistrat ultimul videoclip cu câteva minute înainte de a fi răpit. În videoclip se plimbă în Gara Iaroslav și vorbește despre bloggerii Dmitri Portniaghin și Grigori Avetov, care, potrivit lui, „sunt dependenți de droguri”.

Poliția rusă, neputincioasă în fața răpitorilor

La aproximativ o oră și jumătate după răpire, Mercedesul de culoare neagră în care a fost urcat Șepihin a fost oprit în zona autostrăzii Kievskoie. Anterior, polițiștii au încercat să-l oprească în zona Skolkovo, dar fără succes.

Cu toate acestea, vloggerul nu se mai afla în Mercedes în momentul opririi mașinii. Poliția ar fi reținut șase bărbați, dar a transmis într-un comunicat că „identitatea răpitorilor și motivul incidentului sunt în curs de stabilire”.

Ulterior, canalul de Telegram Shot a publicat un videoclip în care cei șase răpitori pot fi văzuți în momentul plecării lor dintr-o secție de poliție. Trei dintre ei le-au spus polițiștilor că sunt membri activi ai Gărzii Naționale Ruse și că acțiunea lor din Gara Iaroslav „nu este o infracțiune, ci un eveniment operativ”. Garda Națională Rusă nu a confirmat și nici nu a dezmințit această informație.

Un ministru cecen spune că a fost vorba despre o „reținere”, nu o răpire

În schimb, ministrul Republicii Cecene pentru Politică Națională, Relații Externe, Presă și Informații, Ahmed Dudaev, a declarat că Areg Șepihin „nu a fost răpit, ci reținut”. Potrivit lui Dudaev, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Cecene desfășoară o anchetă împotriva acestui bărbat în temeiul articolului 148 din Codul Penal, în legătură cu acțiuni publice comise „în scopul insultării sentimentelor religioase ale credincioșilor”.

Șepihin, spune Dudaev, „a făcut apel în mod deschis, public și repetat la epurare etnică și nazism, a insultat religia și pe Dumnezeu și a exprimat, de asemenea, opinii clar extremiste”.

Vloggerul mărturisește că a fost torturat și interogat

Între timp, canalele de Telegram Baza și Shot au aflat că Șepihin a fost eliberat după miezul nopții. După răpire, scrie Baza, Șepihin a fost bătut și forțat să înregistreze un videoclip în care prezintă „scuze”.

Cu zgârieturi și vânătăi pe față, vloggerul a mărturisit la rândul lui că „a fost mai mult interogat decât torturat”. „Voiau să știe dacă am vreo legătură sau contacte cu Ucraina, dacă am legături cu opoziția. M-au terorizat mult timp, probabil un an, pe rețelele de socializare. Și am suportat tot timpul. Oamenii au început să-mi spună că «sunt un păcălici». Era deja neplăcut. Ei bine, i-am certat pe ceceni și i-am certat și pe musulmani, iar ei au reacționat în halul ăsta”, a explicat Areg Șepihin.

Acest caz, care amintește de Moscova anilor 90, vine după schimbul de focuri din apropiere de Kremlin în care au fost implicați luptători de-ai lui Kadîrov într-o dispută de afaceri între soții Vladislav și Tatiana Bakalciuk, cea din urmă cunoscută la un moment dat drept cea mai bogată femeie din Rusia.