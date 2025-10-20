Procurorii au înaintat al treilea rechizitoriu în cazul miliardului de euro de la UE destinat dezvoltării Deltei Dunării

Procurorii Parchetului European (EPPO) au înaintat al treilea rechizitoriu într-un caz major de corupție legat de fondurile UE destinate dezvoltării Deltei Dunării. Potrivit portalului de știri Transtelex, investigația se concentrează pe dispariția a peste 1,1 miliarde de euro alocate pentru comunitățile din județul Tulcea și Delta Dunării.

În cel mai recent caz, compania CBE Machinery din București și proprietarul său, Costin Cosmin Bobirc, sunt acuzați de obținerea frauduloasă a fondurilor UE. Firma a implementat un proiect în valoare de peste 1,2 milioane de lei în Babadag între 2019-2020, finanțat în proporție de 75% de UE, relatează sursa citată mai sus.

Costin Bobirc neagă acuzațiile și afirmă că „e o mare prostie tot ce se întâmplă” și că ar putea fi obligat să returneze până la 300.000 de euro, bani pe care nu îi are.

Alte două cazuri, investigate de Parchetul European pentru fondurile din Delta Dunării

Acesta este al treilea caz similar din acest an. În ianuarie, un antreprenor din Cluj, Florin Giurgiuman, a fost acuzat de obținerea a 593.000 de euro prin documente false pentru „achiziția de utilaje grele”.

În martie, EPPO a acuzat pe George Cristian Caraman și compania sa, Smag Group, de obținerea a 350.000 de euro pentru echipamente de construcții, deși firma funcționa de fapt ca o brutărie.

Punctul comun al acestor cazuri este programul ITI Delta Dunării, un mecanism european creat pentru dezvoltarea regiunii deltei. Programul, conceput de fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici, a fost gestionat practic de Horia Teodorescu, președintele PSD al Consiliului Județean Tulcea.

Anchetă amplă privind fondurile UE destinate pentru dezvoltarea Deltei Dunării

Încă din 2021, publicația Info Sud-Est a raportat că majoritatea fondurilor au ajuns la un cerc restrâns de persoane conectate prin relații de afaceri și politice. Multe proiecte finanțate nu aveau legătură cu Delta Dunării, în timp ce localitățile din deltă au primit doar 15% din fonduri.

În urma scandalului, Bruxelles a suspendat plățile pentru ITI Delta Dunării, iar Parchetul European a început o anchetă. Laura Codruța Kövesi, procurorul-șef european, a confirmat ulterior că „un grup infracțional organizat” a deturnat fondurile UE destinate dezvoltării Deltei Dunării în scopuri personale.

În 2025, potrivit unui raport publicat la începutul lunii iunie, procurorii conduși de Kövesi au descoperit și o serie de fraude în agricultura românească, de milioane de euro.

Investigația EPPO a pornit de la articolul de investigație publicat de Info Sud-Est. Cazul ilustrează amploarea corupției în gestionarea fondurilor europene în România și subliniază importanța jurnalismului de investigație în dezvăluirea unor astfel de scheme frauduloase.

În prezent, ancheta Parchetului European continuă, iar cazurile rămân sub atenta observație a autorităților europene.

