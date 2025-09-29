Analiza, care a inclus 67 de metropole, a fost realizată de Deutsche Bank și analizată de Visual Capitalist,.

Costul unei sticle de bere de 0,5 litri poate varia de la 0,82 dolari în Shanghai până la 4,75 dolari în Sydney. Această diferență uriașă este influențată de taxele locale și politicile guvernamentale.

Australia conduce topul prețurilor ridicate, cu Sydney pe primul loc (4,75 dolari) și Melbourne pe locul doi (4,59 dolari). Aceste prețuri sunt cu cel puțin 76% mai mari decât în New York (SUA).

Singapore ocupă locul trei, cu 4,27 dolari, datorită politicilor fiscale menite să descurajeze consumul de alcool.

Alte orașe cu prețuri peste medie sunt Dublin (Irlanda, 3,61 dolari), Birmingham (Anglia, 3,60 dolari) și Kuala Lumpur (Malaezia, 3,32 dolari).

Top 10 orașe cu cea mai scumpă bere

Europa prezintă cel mai mare contrast de prețuri, de la cele mai scumpe în Dublin (3,61 dolari) la cele mai ieftine în Praga (1,06 dolari).

Capitala cehă, unde se consumă cea mai multă bere din lume, oferă cele mai mici prețuri din Europa.

În Asia se găsesc cele mai ieftine prețuri la bere. Shanghai (0,82 dolari) și Beijing (0,84 dolari) sunt cele două orașe cu cele mai mici prețuri din lume.

Top 10 orașe cu cea mai ieftină bere

Studiul, în care nu a fost inclusă și România, arată că politicile fiscale locale au adesea un impact mai mare asupra prețului final al berii decât tendințele inflaționiste generale.





