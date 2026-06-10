Unde se plătește cel mai mult și cel mai puțin pentru apă în România

La nivel național, tariful mediu pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare este în jur de 16 lei/mc, fără TVA, conform datelor ANRSC. Cele mai mari tarife cumulate (apă potabilă și canalizare) se înregistrează în județele Călărași, Vaslui și Iași, în timp ce cele mai mici sunt întâlnite în București, Ploiești și Chiajna (Ilfov).

În topul celor mai ridicate tarife, lider este județul Călărași, unde operatorul Ecoaqua percepe 23,23 de lei/mc fără TVA. Urmează Vaslui, cu un tarif de 21,49 de lei/mc aplicat de Aquavas, și Iași, cu 21,17 lei/mc practicat de APAVITAL. La polul opus, în Prahova (Ploiești), Apa Nova Ploiești aplică cel mai mic tarif din țară, de 10,02 lei/mc, urmat de București (Apa Nova București) cu 10,43 de lei/mc și Ilfov (Chiajna), unde Veolia România percepe 10,48 de lei/mc, toate fără TVA.

De ce sunt atât de mari diferențele de preț între județe

Aceste diferențe de preț sunt influențate de mai mulți factori. Potrivit ANRSC, costurile mai reduse din marile centre urbane, precum București și Ploiești, sunt datorate economiilor de scară și densității mari a populației deservite.

În schimb, județele precum Iași și Vaslui, unde densitatea populației este mai scăzută și investițiile în infrastructură sunt mai mari, se confruntă cu tarife mai mari. Proiectele de extindere și modernizare finanțate din fonduri europene influențează, de asemenea, nivelul tarifelor.

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