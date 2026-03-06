Volodimir Zelenski l-a amenințat pe Viktor Orban că trimite soldați ucraineni la el acasă: Le dau adresa

Zelenski pune condiții pentru repararea conductei Drujba și-l amenință pe Orban

Zelenski a răspuns afirmând: „Ne omoară [rușii], iar noi ar trebui să-i dăm petrol bietului Orbán, pentru că fără el nu poate câștiga alegerile”. Președintele ucrainean a adăugat că Ucraina este dispusă să repare conducta avariată Drujba doar dacă Orbán renunță la veto-ul privind creditul de 90 de miliarde de dolari acordat de Uniunea Europeană Kievului.

„Sperăm că o anume persoană din UE va înceta să blocheze cele 90 de miliarde… Iar soldații ucraineni vor avea arme. În caz contrar, vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, băieților noștri. Să-l sune, să vorbească pe limba lor”, a declarat Zelenski, conform Holod.

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto s-a dus la rândul lui la Moscova, s-a întâlnit cu liderul rus Vladimir Putin și l-a acuzat pe Zelenski că l-a amenințat cu moartea pe Orban.

Conducta Drujba a explodat, captură X

Ungaria și Slovacia au cerut insistent reluarea livrărilor prin conducta „Drujba”

Pe lângă Ungaria, și Slovacia a cerut reluarea livrărilor prin conducta „Drujba”. Kievul a susținut că infrastructura a fost avariată în timpul conflictului, dar Orbán nu a acceptat această explicație.

Presa internațională subliniază importanța reluării livrărilor pentru Orbán, aflat în plină campanie electorală. Totodată, premierul ungar ar fi dispus să ridice veto-ul asupra creditului european dacă Ucraina permite inspecția conductei de către experți europeni.

Orban amenință că va folosi forța contra Ucrainei pentru a relua livrările de petrol

Premierul ungar Viktor Orbán a adoptat un discurs extrem de dur la adresa Ucrainei, anunțând, joi, că Ungaria nu va face niciun compromis și va folosi „forța” pentru a obliga Kievul să reia tranzitul de petrol rusesc prin conducta Drujba, relatează agenția rusă de presă TASS.

Ungaria, acuzată că a a furat zeci de milioane de euro și aur

Ministrul de externe Andrîi Sîbiha acuză că autoritățile ungare că au luat ostatici șapte angajați ai unei bănci de stat din Ucraina și au furat atât bani, cât și aur.

Șeful diplomației ucrainene a precizat că cei șapte cetățeni ucraineni sunt „angajaţi ai băncii de stat Oschadbank” și aduceau „numerar și obiecte de valoare” din Austria în Ucraina ca parte a transporturilor obișnuite între bănci. „În esență, este vorba despre luare de ostatici și furt de bani. Dacă aceasta este «forța» despre care a vorbit astăzi (joi – n.r.) domnul Orban, atunci este forța unei bande criminale. Este vorba de terorism de stat și extorcare”, a acuzat Sîbiha, cerând „eliberarea imediată a cetățenilor” ucraineni.

Oschadbank a anunțat într-un comunicat preluat de AFP că cele două vehicule reținute în Budapesta transportau joi 35 de milioane de euro şi 9 kilograme de aur de la Raiffeisen Bank din Austria, „în conformitate cu regulile internaţionale de transport şi cu procedurile vamale europene în vigoare”. Potrivit băncii, cele două vehicule „se află în prezent în centrul Budapestei”, însă locul în care se află angajaţii rămâne necunoscut deocamdată.

