Petrolul se scumpește pe zi ce trece

Potrivit sursei citate, prețurile petrolului au depășit pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022, când Rusia a invadat Ucraina. Creșterea este atribuită atacurilor Iranului asupra unor state din Golf producătoare de petrol.

„Introducem un preț protejat pentru benzină și motorină, peste care prețurile de retail nu pot trece”, a declarat Orban într-un videoclip postat pe Facebook.

Măsura va fi aplicabilă doar vehiculelor înmatriculate în Ungaria

Guvernul maghiar intenționează să utilizeze rezervele de stat pentru a asigura disponibilitatea combustibilului, Ungaria devenind al doilea stat membru al UE care plafonează prețurile carburanților, după Croația.

Orban a justificat decizia și prin tensiunile cu Ucraina legate de blocarea aprovizionării cu petrol rusesc. Ungaria și Slovacia acuză Kievul că întârzie redeschiderea conductei Druzhba, care transportă petrol rusesc către cele două state fără ieșire la mare. Ucraina susține că infrastructura a fost avariată în urma atacurilor rusești din ianuarie.

Premierul ungar, considerat cel mai apropiat aliat al Kremlinului din UE, a blocat un împrumut de 90 miliarde de euro destinat Ucrainei și următorul pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, pe care le-a numit „blocada petrolieră ucraineană”.

În contextul alegerilor parlamentare din 12 aprilie, Orban a intensificat criticile la adresa Ucrainei. Relațiile bilaterale s-au deteriorat și mai mult după ce autoritățile ungare au arestat șapte angajați ai unei bănci de stat din Ucraina, confiscând 80 de milioane de dolari și nouă lingouri de aur transportate din Austria.

Tot luni, premierul a cerut Uniunii Europene să suspende sancțiunile asupra petrolului și gazelor rusești pentru a combate creșterea prețurilor energiei.

Ungaria a mai impus plafoane de prețuri pentru carburanți în perioada noiembrie 2021 – iunie 2022, însă măsura a fost retrasă din cauza penuriei și a achizițiilor în masă la stațiile de alimentare.

Prețul plafonat al combustibililor, cu 10 cenți mai mic decât cel din România

„În contextul războiului din Iran și al blocadei petrolului din Ucraina, am decis să stabilim un preț protejat de 595 forinți pentru benzină și 615 forinți pentru motorină”, a declarat Viktor Orban în discursul său transmis în direct pe Facebook.

La cursul valutar de astăzi, suma de 595 de forinți maghiari sunt echivalentul a 7,70 de lei sau 1,51 de euro. Astăzi, în România, un litru de benzină costa în medie 8,22 de lei, echivalentul a 635,18 forinți sau 1,61 euro. Astfel, diferența dintre prețul actual al benzinei în România și prețul plafonat la pompă din Ungaria este de aproximativ 10 cenți, echivalentul a puțin peste 50 de bani.

În același timp, un litru de motorină în Ungaria a fost plafonat la 615 forinți maghiari, echivalentul a 7,96 de lei sau 1,56 de euro. În România, un litru de motorină costă în medie 8,70 de lei, echivalentul a 672,46 forinți maghiari sau 1,71 euro. În cazul motorinei, diferența dintre plafonarea din Ungaria și prețul la pompă din România este mai mare, ajungând la 15 cenți, adică aproape 0,80 de lei.

