Guvernul Ungariei a introdus deja un preț maxim pentru combustibili. În același timp, va reduce și acciza la benzină și motorină până la nivelul minim din Uniunea Europeană și va interzice exportul de petrol brut, benzină cu cifră octanică 95 și motorină.

Ministrul economiei a scris că, din cauza războiului declanșat de Israel și SUA în Iran, prețurile internaționale ale petrolului au crescut brusc. Pentru a contracara efectele negative, guvernul de la Budapesta a introdus un preț plafonat la pompă pentru a proteja familiile, companiile, fermierii și transportatorii din Ungaria.

Astfel, prețul maxim la pompă nu va putea depăși:

595 forinți/litru pentru benzina de 95 (adică 7,9 lei)

615 forinți/litru pentru motorină (adică 8,1 lei)

Ministrul Marton Nagy a subliniat că furnizarea carburanților către comercianți se va face la un preț sub nivelul prețului plafonat. Plafonarea se aplică doar mașinilor cu număr de înmatriculare și certificat de înmatriculare maghiar.

Mai mult, pentru a reduce povara asupra populației maghiare, s-a decis:

acciza la benzină va fi redusă de la 158,8 la 139,55 forinți (0,35 Euro)

acciza la motorină va fi redusă de la 148,76 la 128,28 forinți (0,33 Euro).

În plus, guvernul maghiar va interzice exportul de petrol brut, benzină de 95 și motorină.

Amintim că pieţele energetice globale traversează o perioadă de incertitudine, cu răsturnări de preţ de la o zi la alta, din cauza războiului declanșat pe 28 februarie de Israel și SUA în Iran. În ceea ce privește România, prețul benzinei a sărit de 8 lei, iar ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu a exclus varianta ca benzina să ajungă 10 lei pe litru în România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE