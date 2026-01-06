O școală pentru spioni și specialiști în securitate

Programul, intitulat „Diplomă în Informații și Amenințări Globale”, este rezultatul unei colaborări între universitate și Academia de Informații, ramura de formare a serviciilor secrete franceze, și a fost creat la cererea autorităților din Franța în urmă cu zece ani. BBC a relatat despre această inițiativă care s-a extins semnificativ în ultimii ani.

Scopul principal al cursului este de a pregăti atât viitori spioni, cât și de a oferi instruire continuă agenților actuali și personalului din companiile private. Printre subiectele abordate se numără economia crimei organizate, jihadismul islamic, colectarea informațiilor economice și violența politică.

Programul de studii costă în jur de 5.000 de euro

Programul include 120 de ore de cursuri desfășurate pe parcursul a patru luni, iar taxa de participare pentru profesioniști este de aproximativ 5.000 de euro.

Profesorul Xavier Crettiez, care predă radicalizarea politică, recunoaște că nu cunoaște adevăratele identități ale multor studenți: „Rareori cunosc trecutul agenților de informații care sunt trimiși la curs și mă îndoiesc că numele pe care mi le dau sunt autentice”.

Creșterea interesului pentru securitate

În urma atacurilor teroriste din 2015 din Paris, guvernul francez a demarat o campanie amplă de recrutare în rândul agențiilor de informații. În prezent, există aproximativ 20.000 de agenți în „cercul interior”, care include DGSE (echivalentul francez al MI6 sau CIA) și DGSI (similar cu MI5 sau FBI).

„Nu este vorba doar despre combaterea terorismului. Există și Tracfin, o agenție specializată în combaterea spălării banilor, care se concentrează pe activitățile mafiei, în special în sudul Franței”, explică profesorul Crettiez.

Interesul sectorului privat față de acest program este, de asemenea, în creștere. Mari companii franceze din domenii precum apărare, aerospațial, telecomunicații și bunuri de lux își trimit angajații pentru formare sau recrutează absolvenți. Printre acestea se numără operatorul de telefonie mobilă Orange, gigantul aerospațial și de apărare Thales, dar și grupul LVHM, care deține branduri celebre precum Louis Vuitton și Dior.

Secretele cursului de spionaj din Franța

În actuala promoție sunt înscriși 28 de studenți, dintre care șase sunt spioni. Ei ies în evidență prin discreția lor și evită interacțiunile cu colegii mai tineri. Unul dintre ei, care s-a prezentat drept „Roger”, a declarat pentru BBC: „Cursul este considerat o rampă rapidă de promovare de la birou la munca pe teren”.

Pe de altă parte, tinerii studenți privesc acest program ca pe o oportunitate unică. Aproape jumătate dintre studenți sunt femei, un fenomen relativ nou.

„Interesul femeilor pentru informații este nou, deoarece cred că acest domeniu poate contribui la o lume mai bună”, spune profesorul Sebastien-Yves Laurent.

Deși toți cursanții, fie spioni, fie studenți, sunt descriși ca fiind în formă și atletici, profesorul Crettiez demontează mitul aventurii în stil James Bond: „Munca în serviciile secrete franceze este, în cea mai mare parte, una de birou”.

Pentru a aplica este obligatorie cetățenia franceză, deși sunt acceptați și cetățeni cu dublă cetățenie. Xavier Crettiez subliniază că este precaut cu privire la unele aplicații: „Primesc în mod regulat cereri de la femei foarte atrăgătoare din Rusia și Israel, cu CV-uri impresionante. Nu e surprinzător că le resping imediat”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE