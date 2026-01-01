Trei persoane, rănite grav

Trei persoane au suferit răni grave din cauza petardelor. Primul accident grav a avut loc în Viena-Hietzing la ora 17.45. Unui băiat de 13 ani o petardă i-a explodat în mână. Două degete i-au fost parțial amputate, iar adolescentul a fost internat de urgență pentru tratament de specialitate.

Un turist și-a pierdut un ochi

Cu puțin înainte de ora 23.00, un turist în vârstă de 22 de ani a fost lovit de o petardă, în Brigittenau, direct în față. Rezultatul: tânărul și-a pierdut un ochi, a suferit arsuri la nivelul feței și tăieturi. Echipele serviciului de salvare profesională din Viena au intervenit rapid. După ce a primit îngrijiri medicale la fața locului, bărbatul rănit a fost transportat la o unitate de terapie intensivă pentru arși.

Cu puțin timp înainte de miezul nopții, Centrul de coordonare a salvării din Viena a primit un apel de urgență din cartierul Favoriten. Unui copil de 14 ani i-a smulsă o mână de o petardă în timp ce o manevra.

O echipă a serviciului de salvare profesională din Viena i-a acordat îngrijiri medicale, după care adolescentul a fost transportat la spital. În ajunul Anului Nou, au avut loc incidente repetate din cauza petardelor. Victimele au suferit arsuri pe față și pe mâini, leziuni oculare și probleme de auz.

Un tânăr de 22 de ani a înghițit o petardă

Cu puțin înainte de miezul nopții, pe Kahlenberg, un tânăr de 22 de ani a anunțat că a fost lovit de o petardă. Potrivit propriei sale declarații, a înghițit chiar o parte din ea. Acesta a fost transportat la spital cu greață și dureri în gât. Numărul apelurilor de urgență în Viena, în noaptea de Anul Nou, a fost cel mai mare din ultimii ani – s-au înregistrat 1.135 de apeluri în doar 24 de ore.

Sfârșitul anului s-a transformat într-o tragedie la Roma, unde un bărbat din Republica Moldova și-a pierdut viața după ce o petardă a explodat în timp ce o manevra. Incidentul s-a produs miercuri, 31 decembrie, în cartierul Acilia, la periferia capitalei italiene, scrie publicația Roma Today.



