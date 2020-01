De Andreea Radu,

”Aici am găsit însă lucruri în fața cărora nu am putut să tac. Am luptat să le schimb, am vorbit și cu ministrul sănătății și cu premierul Orban, dar când am văzut documente modificate în avantaj privat am renunțat. Documentele publicate de Libertatea sunt reale. Eu pun la dispoziția organelor de anchetă laptopul meu”, a spus Lavinia Coțofană.



Ministrul Costache și secretarul de stat Moldovan lucrează în spitale private. Reglementările lor ajută aceste spitale, care au primit acces nerestricționat la programele naționale de sănătate, programe în valoare de 1,3 miliarde de euro pe an.

Ei au negat că fac ceva în folosul angajatorilor și, de aceea, unul dintre oamenii din Ministerul Sănătății a hotărât să povestească tot ce știe.



Libertatea a reușit să convingă un om din Ministerul Sănătății să iasă și să relateze ce s-a întâmplat în instituție de la venirea Guvernului Orban.

„E vorba de un om care a luptat și cu PSD, unul dintre cei incomozi. Mărturiile lui sunt de mare interes public”, potrivit jurnaliștilor Libertatea.



