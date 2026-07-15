La începutul lunii iulie, Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a estimat că actualele condiții meteorologice asociate fenomenului El Niño se vor „intensifica rapid în lunile următoare”, crescând probabilitatea apariției unor valuri de căldură, secete, precipitații abundente și alte fenomene meteorologice extreme în multe regiuni ale lumii.

Analiză: El Niño ar putea scumpi cu 16% prețurile globale la mâncare, cu efect în 2028

Între timp, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA (NOAA) a anunțat săptămâna trecută că există o probabilitate de 81% ca între octombrie și decembrie să se producă un El Niño „foarte puternic”, despre care instituția spune că s-ar putea număra „printre cele mai intense episoade El Niño înregistrate în istorie, începând din 1950”.

Meteorologii și economiștii, inclusiv analiști ai Băncii Mondiale, avertizează că un astfel de fenomen – numit de unii „super El Niño” sau „El Niño Godzilla” – ar putea perturba agricultura mondială și lanțurile globale de aprovizionare cu alimente până anul viitor, amplificând în același timp presiunile economice cu care se confruntă țări din întreaga lume.

Potrivit unei analize realizate de Goldman Sachs, citată de publicația The Guardian, fenomenul El Niño ar putea provoca o creștere de 15,8% a prețurilor globale la materiile prime alimentare, efect care, potrivit cercetătorilor, ar putea fi „resimțit pe deplin” abia în a doua jumătate a anului 2028.

De asemenea, specialiștii în domeniul cercetărilor privind evoluția fenomenelor climatice anunță un posibil episod de „Super El Niño” în 2026-2027, care ar putea crește riscul unor veri extrem de călduroase și secetoase în România

Ce este fenomenul El Niño

El Niño, cuvânt spaniol care înseamnă „băiețel”, este un fenomen climatic caracterizat prin temperaturi neobișnuit de ridicate ale apelor de suprafață din zona centrală și estică a Oceanului Pacific tropical.

Încălzirea apelor perturbă tiparele meteorologice obișnuite la nivel global, provocând adesea inundații și ploi abundente în unele regiuni, dar și secete și valuri de căldură în altele.

După cum explică Programul Alimentar Mondial (PAM), aceste fenomene „pot provoca secetă în unele regiuni și inundații severe în altele” – extreme care apar uneori simultan și care „afectează culturile agricole, animalele și infrastructura, reducând producția alimentară și perturbând piețele”.

Cu cât ar putea crește prețurile alimentelor

La începutul lunii iunie, Banca Mondială a avertizat că apariția unui episod El Niño ar putea agrava problemele deja existente în lanțurile de aprovizionare cu alimente, afectate de lipsurile de petrol, gaze și îngrășăminte provocate de războiul dintre SUA și Iran.

Analiștii companiei Schroders au spus că un super El Niño ar putea duce la creșteri semnificative ale prețurilor alimentelor în următorul an, pe măsură ce fenomenele meteorologice nefavorabile se suprapun peste presiunile economice și geopolitice existente.

„Dacă corelațiile observate în trecut se vor menține, atunci un El Niño foarte puternic ar însemna dublarea prețurilor globale la alimente față de nivelurile actuale în următorul an sau ceva mai mult”, au scris analiștii într-un raport publicat la jumătatea lunii iunie.

Potrivit companiei de analiză a riscurilor climatice Risilience, într-un scenariu „extrem”, producția agricolă globală ar putea scădea cu 14,3%, ceea ce ar însemna pierderi de producție de aproximativ 342,2 miliarde de dolari și „șocuri de preț între 10% și 50% pentru principalele culturi agricole”.

Australia, Asia de Sud și Asia de Sud-Est, posibil cel mai afectate de efectele El Niño

William A. Masters, profesor de politici alimentare și economie la Școala Friedman de Nutriție a Universității Tufts, a declarat că, deși fenomenul ar fi „devastator pentru milioane de fermieri și persoane cu venituri reduse din Africa și Asia”, impactul asupra Statelor Unite ar fi limitat datorită lanțurilor diversificate de importuri.

„Pentru cumpărătorii din magazine, principalul factor care determină inflația alimentară rămâne accesul sigur al furnizorilor la energie, forță de muncă și comerț”, a adăugat el.

Chris Barrett, profesor de economie aplicată și management la Universitatea Cornell, a declarat că regiuni precum Australia, Asia de Sud și Asia de Sud-Est vor resimți probabil cele mai puternice efecte ale fenomenului El Niño, ceea ce ar putea duce la scumpiri pentru grâu, orez și ulei de palmier în lunile următoare.

Acest lucru, a explicat el pentru Newsweek, va „concentra impactul negativ” în regiunile dependente de importurile acestor produse, care se confruntă deja cu perturbări ale aprovizionării din cauza războiului dintre SUA și Iran.

„Din fericire, stocurile globale de cereale sunt relativ ridicate în acest moment, după recoltele bune de anul trecut”, a adăugat el, „ceea ce oferă lumii o rezervă care poate absorbi o mare parte din șocul provocat de El Niño, dacă acesta este gestionat corespunzător”.

Companie de consultanță: Prețuri mai mari și la energie

Joseph Balagtas, profesor de economie agricolă la Universitatea Purdue, a declarat că impactul asupra prețurilor pe piețele din SUA și la nivel global va „depinde de recoltă”.

Fructele și legumele sunt produse în „regiuni relativ concentrate”, a explicat el, ceea ce înseamnă că efectele locale ale vremii pot „ajunge mai rapid să se reflecte în prețurile din magazine”.

El a declarat că cea mai mare îngrijorare din punct de vedere agricol este impactul asupra regiunilor unde se cultivă orez.

„Orezul este alimentul de bază pentru miliarde de oameni din Asia, iar producția depinde în mare măsură de ploile sezoniere aduse de musoni. Dacă El Niño perturbă aceste precipitații, cea mai mare preocupare nu este disponibilitatea globală a alimentelor, ci securitatea alimentară și accesibilitatea acestora în țările în care populația depinde de orezul produs local”, a spus el.

Pe lângă efectele asupra agriculturii, sunt așteptate și consecințe asupra sectorului energetic, pe care compania globală de consultanță Wood Mackenzie le consideră „de amploare”.

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