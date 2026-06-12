Posibil „super El Niño” fără precedent recent

NOAA a anunțat oficial, joi, 11 iunie 2026, debutul fenomenului climatic El Niño, un eveniment natural care încălzește apele de suprafață din centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial și influențează la scară globală regimurile de vânt, presiune și precipitații.

The U.S. National Weather Service announced on Thursday, June 11, that El Niño has developed in the tropical Pacific.



🎥 This animation from NOAA Satellites shows the change in sea surface temperature anomalies in the tropical Pacific Ocean since the beginning of 2026,… pic.twitter.com/xlDyM7ZRQY — Weatherzone (@weatherzone) June 12, 2026

El Niño determină modificări semnificative în circulația atmosferică, influențând vremea pe mai multe continente. Potrivit NOAA, probabilitatea ca actualul episod să devină unul dintre cele mai intense înregistrate din 1950 este de aproximativ 63%, cu un vârf estimat între noiembrie 2026 și ianuarie 2027.

Just in: El Nino forms and expected to strengthen, say NOAA forecasters



See our news release at: https://t.co/Ik7Gm1NR3f https://t.co/yCL8TZyGS6 — NOAA (@NOAA) June 11, 2026

Încă din luna mai, Organizația Meteorologică Mondială (OMM) anticipase declanșarea fenomenului, estimând o probabilitate de 80% ca El Niño să se instaleze între iunie și august 2026 și de 90% ca acesta să persiste până la sfârșitul anului.

Majoritatea modelelor climatice indică faptul că actualul episod nu va fi unul slab sau moderat. Potrivit publicației Futura-Sciences, „toate organismele științifice sunt de acord că fenomenul va fi ori „foarte puternic”, ori „extrem”. Directorul serviciului pentru schimbări climatice al programului Copernicus (ECMWF), Carlo Buontempo, a declarat pentru AFP că „probabilitățile înclină puternic către un episod puternic, potențial fără precedent în această etapă”.

Și Météo-France confirmă estimările privind intensificarea fenomenului, cu un vârf așteptat în intervalul noiembrie–decembrie 2026, relatează publicația lindependant.fr.

Riscuri climatice majore la nivel global

Episoadele puternice de El Niño sunt asociate frecvent cu secete severe în regiuni precum Amazonia, Indonezia și Australia, dar și cu perturbări ale musonului în India.

Pentru comparație, episodul din 1997–1998, considerat cel mai puternic înregistrat până acum, a generat pierderi economice estimate între 35 și 45 de miliarde de dolari și peste 2.000 de victime, potrivit NOAA.

În același context, datele programului european Copernicus arată că temperatura medie a suprafeței oceanelor a atins în martie 2026 valoarea de 20,97°C, foarte aproape de recordul absolut din martie 2024, semnalând anomalii semnificative în sistemul ocean–atmosferă. Oamenii de știință avertizează că intensitatea fenomenului ar putea contribui la noi recorduri de temperatură globală, existând riscul ca anul 2027 să depășească nivelurile istorice înregistrate anterior în ceea ce privește căldura globală.

El Niño s-a întors în Pacific, ce înseamnă pentru Europa

Deși efectele directe ale fenomenului El Niño afectează în special America, Cornul Africii, Australia și Asia de Sud, impactul asupra emisferei noastre nu trebuie subestimat.

OMM a avertizat că vara anului 2026 va fi, cu o probabilitate ridicată, caracterizată de temperaturi peste medie în aproape toate regiunile globului.

Sectoarele cele mai sensibile la această potențială „furtună perfectă” sunt cele fundamentale pentru orice țară: agricultura, energia și sănătatea publică. Modificând calendarele de cultivare și amenințând randamentele, El Niño riscă să declanșeze situații critice de-a lungul lanțurilor economice care depind de regularitatea sezonieră. Mesajul care vine din partea comunității științifice și a instituțiilor internaționale nu este pur și simplu „să observăm”, ci „să ne pregătim”, scrie La Sicilia.

La începutul săptămânii, Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a avertizat că fenomenul El Niño va influența și România în perioada următoare, inclusiv până anul viitor. Potrivit șefei ANM, creșterea temperaturilor la nivel global afectează și continentul european, iar debutul verii 2026 va aduce în țara noastră episoade accentuate de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, vijelii și grindină.

Ce este fenomenul El Nino

El Nino este considerat cel mai important fenomen climatic natural de pe planetă. Denumirea provine de la pescarii peruani, care au observat încă din secolul al XIX-lea că, în anumite perioade, apa oceanului de lângă coastă devenea neobișnuit de caldă, iar capturile de pește scădeau drastic.

Fenomenul opus poartă numele de La Nina și este asociat cu răcirea apelor oceanice.

Cele două faze alternează la intervale de aproximativ doi până la șapte ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE