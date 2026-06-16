„Intervenție pe Transfăgărășan, după atacul unui urs asupra unui turist. Un urs cu comportament deviant, care luni, 15 iunie, a atacat un turist elvețian pe DN 7C Transfăgărășan, în apropierea Barajului Vidraru, a fost extras prin împușcare de angajați ai Direcției Silvice Argeș, în baza deciziei comisiei locale.

La fața locului au intervenit silvicultori ai Direcției Silvice Argeș, împreună cu jandarmi și reprezentanți ai Primăriei comunei Arefu”, a transmis Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, pe Facebook.

Conform postării, au fost montate panouri de avertizare suplimentare de către Direcția Silvică Argeș, iar patrulele comune cu Jandarmeria Română au fost intensificate în zonele cu risc.

„Pentru a reduce riscul întâlnirilor dintre oameni și urși, Direcția Silvică Argeș a montat panouri de avertizare suplimentare și a intensificat patrulele comune cu Jandarmeria Română în zonele cu risc.

„Vă rugăm să nu hrăniți și să nu vă apropiați de animalele sălbatice. Un urs obișnuit cu prezența și mâncarea oamenilor ajunge să fie un pericol — atât pentru turiști, cât și pentru el însuși”, se mai arată în postare.

În Bușteni, o ursoaică intrată împreună cu puii ei într-o casă a fost împuşcată. Unul dintre cei trei pui a suferit răni incompatibile cu viața, iar ceilalţi doi au fugit în pădure, fiind căutaţi pentru a fi duşi la adăpostul pentru pui de urs de la Bălan, din judeţul Harghita.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE