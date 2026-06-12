Autorităţile au fost sesizate cu privire la prezenţa unei ursoaice însoţite de trei pui într-o gospodărie din oraş

Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Oraşului Buşteni, în cursul zilei de 12 iunie 2026, autorităţile au fost sesizate prin apeluri la 112 cu privire la prezenţa unei ursoaice însoţite de trei pui într-o gospodărie din oraş. Rămaşi afară, proprietarii locuinței au filmat animalele, fiindu-le teamă să se apropie.

La faţa locului s-au deplasat echipajele competente, fiind confirmată prezenţa animalelor în zona respectivă. Ulterior, echipa de intervenţie s-a întrunit şi a monitorizat situaţia, inclusiv proprietăţile învecinate.

„În cursul după-amiezii, animalele au revenit în aceeaşi gospodărie, situaţia fiind evaluată ca având un grad ridicat de pericol pentru siguranţa persoanelor aflate în zonă. Intervenţia s-a desfăşurat conform procedurilor legale aplicabile. În timpul acţiunii, exemplarul adult a fost recoltat. Unul dintre pui a suferit răni incompatibile cu viaţa, iar ceilalţi doi pui s-au retras în zona împădurită”, precizează sursa citată.

Localnicii se plâng că au fost „terorizați” de urșii care apar în diverse zone ale orașului

Localnicii din Bușteni se plâng că în ultimele două săptămâni au fost „terorizați” de urșii care apar în diverse zone ale orașului, inclusiv în timpul zilei. Conform acestora, ursoaica a fost văzută de mai multe ori în cartierul Zamora, unde a distrus garduri și a provocat panică printre locuitori.

„Urșii care vin pe Zamora pur și simplu ne-au exasperat. (…) După evenimentul de la ora 11.12, am primit informații că acum a fost văzut un urs pe o altă stradă”, a declarat Mihai Corbu, fostul primar al stațiunii și actual consilier local.

Actuala administrație, criticată de Mihai Corbu

Corbu a criticat actuala administrație, susținând că primarul în funcție nu ia măsuri eficiente pentru protecția cetățenilor.

„Vă spun sincer, cât am fost primar m-am ocupat şi am dat sarcină viceprimarului care, noapte de noapte, organiza pândă. Noi nu avem nimic cu animalele, nu sunt de acord să fie împuşcaţi urşii. Procedura era să le pui câteva nopţi la rând mâncare într-un anumit loc, apoi îi capturai în cuşcă şi instituţiile statului realizau relocarea. În primul an s-au recoltat 12, în al doilea an, opt, apoi şase. O perioadă am avut linişte şi pace.(…) Sunt proceduri privind situaţii de urgenţă. Este o nepăsare a actualului primar”, mai spune fostul edil.

Explicațiie primarului din Bușteni

Primarul orașului Bușteni, Alexandru Florescu, atrage atenția asupra complexității intervențiilor în cazul urșilor care intră în zonele locuite. Deși legislația permite împușcarea acestora când există un pericol iminent pentru oameni, edilul subliniază că o astfel de decizie este „una dintre cele mai grele” și implică riscuri semnificative, conform News.ro.



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