Comisia Europeană cere expulzări și destructurarea rețelelor de trafic de persoane

„Imaginile care vin din Ceuta sunt inacceptabile. Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea noastră fără a respecta normele noastre. Trebuie să înceteze imediat traversările periculoase. Trebuie destructurate rețelele de trafic ilegal. Și returnările trebuie să fie rapide, așa cum permit normele noastre”, a reacționat Ursula von der Leyen pe contul său de X.

Potrivit șefei Executivului comunitar, comisarul europen pentru Afaceri Interne, Magnus Brunner, și comisarul european pentru Mediterana, Dubravka Suica, au fost însărcinați „să ofere sprijin pentru a pune situația sub control”.

Comisarul Brunner „colaborează deja îndeaproape cu Spania și este dispus să se deplaseze în zonele critice”. De asemenea, „se va ocupa de furnizarea unui sprijin operativ suplimentar Spaniei, inclusiv prin intermediul Frontex”, a precizat von der Leyen.

În schimb, Dubravka Suica este responsabilă de menținerea contactelor cu Marocul pentru a obține „rezultate concrete” în soluționarea crizei migratorii din Ceuta.

60.000 de imigranți au forțat intrarea în Ceuta

Președintele administrației locale din Ceuta, Juan Vivas, a anunțat că numărul imigranților ilegali care au pătruns în ultimele zile în exclava spaniolă, situată pe coasta Africii și învecinată cu Maroc, a ajuns la circa 60.000, aceștia venind înot, în zona plajei El Tarajal, sau prin forțarea gardului de la frontieră.

„Estimările arată că aproximativ 60.000 de persoane au intrat în orașul nostru. Acest număr echivalează cu 70% din populația Ceutei. Ca să vă faceți o idee, este ca și cum 34 de milioane de oameni ar fi intrat pe teritoriul spaniol în 24 de ore. În mod evident, această cifră arată că este imposibil să absorbim o asemenea presiune”, a declarat oficialul spaniol, citat de AFP.

Potrivit acestuia, 34 de imigranți s-au înecat pe mare încercând să ajungă în Ceuta. The Guardian relatează că bilanțul a crescut între timp la 43 de victime.

Pe de altă parte, Ministerul spaniol de Interne a dat asigurări că 25.000 de imigranți au fost returnați în Maroc până vineri la ora locală 13:00. Ritmul returnărilor este de „150 de persoane pe minut”, iar acestea „pleacă de bunăvoie”, susține Ministerul spaniol de Interne.

Italia și Danemarca au cerut suspendarea Spaniei din Schengen

Franța și Marea Britanie și-au propus ajutorul, în timp ce Italia și Danemarca au cerut suspendarea Spaniei din spațiul Schengen, care permite libera circulație a persoanelor. Cancelarul german Friedrich Merz a cerut Spaniei „să preia cât mai repede posibil controlul asupra situației din Ceuta” și Marocului „să-i primească imediat înapoi pe imigranții aflați în situație ilegală”.

Pedro Sánchez s-a deplasat la fața locului și a denunțat „un atac şi o încălcare a suveranităţii teritoriale a Spaniei”.

El a promis că Guvernul spaniol va folosi „toate mecanismele şi resursele de care dispune” pentru a rezolva această „situație neașteptată”.

Liderul socialist spaniol a dat asigurări că a discutat cu autoritățile marocane, iar acestea s-au arătat „dispuse să coopereze pentru a facilita repatrierea cetăţenilor în ţara lor de origine şi pentru a-i transfera definitiv acolo”.

„Înţeleg situaţia prin care trece Ceuta în acest moment, dar este clar că, dacă vrem să reducem imigraţia ilegală, trebuie să cooperăm cu ţările de origine şi de tranzit”, a adăugat el.

O hotărâre judecătorească exploatată de traficanți

În ceea ce privește posibilele cauze ale valului brusc și masiv de imigranți din Ceuta, Pedro Sanchez susține că poate fi pus pe seama interpretării făcute de traficanții de persoane asupra unei hotărâri recente a Curții Supreme spaniole cu privire la returnarea imigranților sosiți pe mare.

Conform hotărârii, „persoanele care ar sosi în Spania înotând pe mare nu pot fi returnate la frontieră”. „Această interpretare (…) s-a răspândit ca focul de praf de pușcă în ultimele ore”, a subliniat premierul spaniol.

Pedro Sanchez a sugerat că ar putea fi operate „anumite aspecte ale legii” pentru a remedia situaţia.

Ministrul Politicii Teritoriale, Angel Victor Torres, a declarat, la rândul lui, că printre factorii care au contribuit la acest aflux s-ar putea afla și hotărârea Curţii Supreme a Spaniei.

Relații complicate pe axa Maroc – Spania – Algeria

The Guardian atrage atenția asupra unui aspect mai puțin discutat public și evitat în general de oficiali, și anume o posibilă nouă criză diplomatică între Maroc și Spania.

Autorităţile marocane nu au comentat oficial afluxul de imigranţi şi nu este clar cât de mult s-au străduit să-l împiedice. În același timp, videoclipuri distribuite pe rețelele de socializare arată că poliția marocană stă nepăsătoare în timp ce zeci de imigranți sar din camioane pe șosele și se îndreaptă spre Ceuta.

Criza actuală ar putea fi legată de o vizită efectuată recent de Pedro Sanchez în Algeria, țară rivală Marocului.

Ultima trecere în masă a frontierei, în mai 2021, a avut loc după ce Marocul a relaxat controalele la frontieră în timpul unui conflict diplomatic cu Spania, provocat de decizia Madridului de a permite liderului mişcării de independenţă din Sahara Occidentală, Frontul Polisario, să fie tratat de COVID-19 în Spania.

Atât Marocul, cât şi Frontul Polisario revendică Sahara Occidentală, care s-a aflat sub stăpânire spaniolă până în 1975, când autorităţile coloniale au predat teritoriul Marocului şi Mauritaniei.

Această criză diplomatică s-a încheiat în 2022, când Madridul şi-a schimbat politica de neutralitate de lungă durată şi a susţinut planul Marocului pentru Sahara Occidentală – o mişcare care a provocat o ruptură diplomatică între Madrid şi Alger, care sprijină gruparea Polisario.

Dar Pedro Sanchez a vizitat Algerul pe 20 iulie, marcând un dezgheţ al relaţiilor cu Algeria și stârnind cel mai probabil indignare în Maroc.

Cu toate acestea, Magnus Brunner susține că Marocul „cooperează strâns” cu Spania „pentru gestionarea situației și asigurarea returnărilor rapide”, evocând că țara din nordul Africii figurează pe lista UE a „țărilor de origine sigure”.

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