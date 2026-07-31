Șoferii din mai multe regiuni ale țării sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită începând din după-amiaza zilei de vineri, 31 iulie. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că 19 transporturi agabaritice, cu lungimi de până la 94 de metri și greutăți de peste 150 de tone, pornesc dinspre Târgoviște, Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Agigea și Portul Galați. Ele vor fi escortate pas cu pas de echipaje ale Poliției Rutiere.

Cele 19 transporturi agabaritice se deplasează pe următoarele trasee:

„Târgoviște – DN 72A – DN 71 – A0; patru transporturi formate din câte trei camioane cu lungimea de 43 metri și masa de 82 tone;

PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – DN 21 – DN 2A – DN 2 – DN 2B – DJ 203D – Smeeni, Buzău; șase transporturi formate din câte trei camioane cu lățimea de 6,1 metri, lungimi de 46 – 93 metri, înălțimea de 6,5 metri și mase de 145 – 158 tone;

PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 3 – DN 22C – DN 2A – DN 21A – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – DJ 261A – Tulucești, Galați; un transport format din trei camioane cu înălțimea de 5,4 metri și mase de 88 – 93 tone;

PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 2A – DN 21A – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – DN 24G – DN 24A – DN 24 – Simila, Vaslui; un transport format dintr-un camion cu masa de 129 tone;

PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – DN 21 – DN 21A – Murgeanca, Ialomița; două transporturi formate din câte două camioane cu lungimea de 89 metri;

Port Galați – DN 2B – DN 26 – DN 24D – DJ 261A, Galați; cinci transporturi formate din câte două camioane cu lungimea de 94 metri, înălțimi de până la 5,25 metri și mase de 88 – 129 tone”, potrivit sursei citate.

Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să circule cu viteza adaptată condițiilor de trafic și de drum!

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