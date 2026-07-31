Semnul va fi desființat din zona Lacului Bâlea

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu a finalizat controlul și a aplicat două amenzi în valoare totală de 15.000 de lei firmei care administrează Cabana Bâlea Lac.

Pe lângă sancțiuni, autoritățile au dispus desființarea panoului și restabilirea stării inițiale a terenului.

„Am finalizat controlul la Bâlea. Au fost aplicate două sancțiuni în cuantum de 15.000 de lei pentru nerespectarea HG 292/2018 și OUG 57/2007 și măsura complementară «desființare lucrare și aducerea terenului la starea inițială»”, a declarat Daniela Anghel, comisar-șef al Gărzii de Mediu Sibiu, pentru publicația Tribuna.

Verificările au fost declanșate după ce publicația citată a semnalat existența panoului de mari dimensiuni cu mesajul „I Love (inimă roșie n.r.) Bâlea Lac” într-o zonă protejată, inclusă în situl Natura 2000. Zona face parte din aria naturală protejată a Munților Făgăraș, iar ridicarea panoului a ridicat semne de întrebare legate de avizele și autorizațiile necesare pentru o astfel de construcție. Pentru semnul montat nu erau emise autorizații de construire sau avize de mediu.

Potrivit Gărzii de Mediu, societatea sancționată a încălcat două acte normative privind protecția mediului: Hotărârea Guvernului nr. 292/2018, care reglementează evaluarea impactului anumitor proiecte asupra mediului, și Ordonanța de Urgență nr. 57/2007, care se referă la regimul ariilor naturale protejate.

Rezervația „Lacul și Golul Alpin Bâlea” este o arie naturală protejată, unde orice lucrare de construcție necesită avize speciale de mediu și autorizații stricte.

Cum poți ajunge la Bâlea Lac

Bâlea Lac este situat la o altitudine de 2034 m, în Munții Făgăraș, fiind unul dintre cele mai populare obiective turistice de pe Transfăgărășan – DN7C.

Lacul Bâlea se află la circa 77 km de Sibiu, 68 km de Făgăraș și 85 km de Curtea de Argeș. Pe parcursul verii și al începutului de toamnă se poate ajunge la acest obiectiv cu mașina, mergând pe Transfăgărășan. În restul timpului, se ajunge la Bâlea Lac cu telecabina de la cabana Bâlea Cascadă.

Sectorul de mare altitudine al drumului DN7C dintre Piscu Negru (județul Argeș, km 104) și Cabana Bâlea Cascadă (județul Sibiu, km 130,8) este închis oficial circulației în sezonul rece din cauza condițiilor meteo extreme și a pericolului de avalanșă.

În Munții Făgăraș se mai află și alte lacuri glaciare cunoscute, precum Capra, Podrăgel, Podragu, Avrig și Urlea.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE