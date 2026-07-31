Este vorba de „un acord istoric pentru dezarmarea completă a Hamas și a tuturor celorlalte grupări armate din Gaza” și un „pas monumental către o pace și o securitate durabile”, a scris Donald Trump pe contul său de Truth Social, fără a menționa un calendar în acest sens.

Oficiali americani și din Consiliul Păcii, o organizație internațională inițiată de Donald Trump, au declarat la rândul lor că Hamas a comunicat prin intermediul mediatorilor că este de acord cu textul final al planului de pace în 20 de puncte.

Un oficial de rang înalt al Hamas a confirmat informația pentru BBC News. Israelul a luat act de intențiile arătate de Hamas, dar unii oficiali au cerut ca armata țării lor să rămână în continuare în Fâșia Gaza.

Conform planului, forțele israeliene trebuie să se retragă din anumite părți ale Fâșiei Gaza în funcție de „progresul dezarmării”, după care securitatea enclavei palestiniene ar urma să fie asigurată de o Forță Internațională de Stabilizare și o nouă forță de poliție palestiniană.

„Acest acord este un pas esențial ca Gaza să fie în sfârșit condusă de un nou guvern palestinian care va colabora îndeaproape cu Consiliul Păcii pentru a ajuta poporul palestinian. În același timp, Israelul va avea securitatea pe care o merită, Gaza nemaifiind folosită ca bază pentru atacuri teroriste”, a subliniat Trump.

Deși este pentru prima dată când Hamas acceptă să renunțe la arme, ministrul iraelian al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, susține că acordul este „inacceptabil” și cere distrugerea totală a mișcării islamiste palestiniene.

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