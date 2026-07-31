PSD susţine că actuala majoritate poate guverna fără social-democraţi

„Am văzut ieri în Senat cum cei de la AUR au votat alături de cei de la PNL şi USR. Au o majoritate confortabilă şi fără noi”, a subliniat Grindeanu, adăugând că PSD rămâne deschis să fie parte a unei soluţii, dar subliniază limitele actuale: „Da, suntem principala forţă politică, dar avem 127 de voturi, nu mai mult de atât”.

Liderul PSD a reiterat că partidul său a părăsit transparent coaliţia de guvernare, criticând gestionarea actuală a premierului Ilie Bolojan: „România merge într-o direcţie greşită şi continuă să meargă aşa”. Grindeanu a subliniat că deciziile privind un nou guvern nu depind exclusiv de PSD.

Grindeanu estimează o majoritate de aproximativ 240 de voturi

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că orice guvern care ar putea fi format în perioada următoare va trece cu o majoritate fragilă în Parlament, indiferent dacă acesta va fi condus de PNL, USR, AUR sau PSD. Potrivit lui Grindeanu, un astfel de guvern ar putea strânge în jur de 240 de voturi, un număr care abia depășește pragul minim necesar de 233 de voturi.

„La cum văd punctele de vedere ale tuturor partidelor din fosta coaliție și nu numai, pare că, dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate. Atunci, ori că e un guvern format în jurul PNL, USR, AUR sau în jurul PSD, aceste guverne ar trece undeva, să spunem, la limită, de 240, poate un pic mai mult de 240 de voturi”.

Grindeanu a explicat că șansele de a trece un nou guvern ar putea crește după 15 august, când parlamentarii ar reveni din vacanță. „Fiind o perioadă în care nu sunt toți parlamentarii aici, undeva după 15 august probabil că sunt șanse mai mari de a trece”, a precizat acesta. Totodată, președintele PSD a reiterat că, de îndată ce se va forma o majoritate de cel puțin 233 de voturi, intenționează să o facă publică „în mod transparent”.

Liderul PSD acuză Guvernul că a blocat măsuri esențiale

Grindeanu a subliniat eforturile Parlamentului din sesiunea extraordinară în curs, menționând că au fost adoptate măsuri importante pentru sectoare esențiale precum agricultura, transporturile și energia. Aceste măsuri vin în contextul unui guvern demis care, potrivit lui, „nu poate decide sau nu poate să o facă”.

„Practic, noi am reparat în fiecare zi a acestei sesiuni extraordinare ceea ce Guvernul demis și premierul demis Bolojan nu pot decide sau nu pot să o facă. Sunt măsuri absolut necesare, care țin de viața de zi cu zi a românilor și a economiei românești”, a afirmat Grindeanu.

În același timp, liderul social-democrat a avertizat asupra riscului ca România să piardă peste 1,5 miliarde de euro din PNRR din cauza unor blocaje administrative și politice. „De ce? Din cauza doi oameni, care au luat țara și legile pe persoană fizică, disperați să rămână în funcție, mistifică cam tot ce ține de Constituție, ciuntesc legile și îngroapă toate domeniile prin acte administrative nelegale”, a declarat Grindeanu, fără a menționa explicit numele acestora.

Sorin Grindeanu cere un guvern care să redea încrederea investitorilor

Potrivit liderului PSD, una dintre problemele urgente ale țării este formarea unui guvern cu puteri depline, care să redea încrederea investitorilor în România.

„România are nevoie de încredere pe toate planurile, mai ales în ochii investitorilor. Reiterez, România are nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline, iar Partidul Social-Democrat este ca întotdeauna deschis să fie parte a acestei soluții”, a subliniat Grindeanu.

El a mai menționat că actualul guvern se află „în zona nelegalității”, adăugând că instanțele au suspendat deja șase dintre cele 11 hotărâri de guvern contestate. „Nu o spun eu, o spun clar instanțele. Curtea de Apel deja a decis că 6 din 11 hotărâri de guvern care au fost contestate au fost suspendate și așteptăm hotărârile pentru restul de 5”, a afirmat el. Grindeanu a propus ca toate politicile noi și strategiile să fie aduse în discuția Parlamentului sub formă de proiecte de lege pentru a asigura legalitatea acestora.

În încheiere, Grindeanu a reiterat angajamentul său de a convoca sesiuni extraordinare de câte ori este necesar, pentru a garanta că România nu stagnează. „Parlamentul a fost în această săptămână aici la datorie pentru a adopta legile necesare. România nu poate să stea pe loc. Voi convoca de câte ori este nevoie sesiuni extraordinare, astfel încât să putem adopta legi”, a concluzionat liderul PSD.

Pe 29 iulie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat „foarte optimist” că România va avea un Guvern cu puteri depline după 15 august.

Pe 17 iulie, Liderul social-democraților spunea că PSD nu strânge 233 de voturi în Parlament ca să formeze o majoritate, dar era de părere că este singurul partid care se apropie de acest prag. Sorin Grindeanu susţinea atunci că PSD depune eforturi pentru a obţine sprijinul necesar în vederea formării unui guvern, dar recunoaşte că este sceptic cu privire la o soluţionare rapidă a crizei politice.

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