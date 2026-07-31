Intervalul orar în care energia ajunge la costuri zero

„În august, prin programul «Ţinem România Aprinsă», energia activă pe care o mutaţi pe soare este gratuită. Verificată pe contorul inteligent. Scrisă pe factură. Singura investiţie este o decizie”, arată Alexandru Chiriţă într-o postare pe LinkedIn.

În timpul verii, mai ales începând cu luna august, sistemul energetic înregistrează un excedent uriaș de energie verde între orele 11:00 și 15:00. În această fereastră de patru ore, prețul energiei electrice pe piața pentru ziua următoare scade dramatic, ajungând frecvent la zero sau chiar negative pe piețele europene interconectate.

Până în prezent, majoritatea fabricilor și unităților de producție își desfășoară activitatea la capacitate maximă în schimbul de dimineață sau pe timpul nopții, respectând tipare vechi de consum.

Începând cu luna august, clienţii Electrica vor primi energie gratis prin intermediul programului „Ţinem România Aprinsă”, timp de patru ore, cu condiţia să transfere producţia realizată între orele 7 şi 11 seara la orele prânzului, când volumul de energie fotovoltaică produs este ridicat, fiind înregistrat surplus în sistem.

Acesta spune că între orele 07.00-23.00 sistemul trece energetic trece „prin cele mai grele ore ale anului”, în condiţiile în care Dunărea este la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Pe de altă parte, la prânz producţia este mai mare decât consumul.

„Vă ştim profilul de consum mai bine decât oricine. E meseria noastră, ştim că între şapte şi unsprezece seara sistemul trece prin cele mai grele ore ale anului. Dunărea este la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, iar seară de seară, echilibrul se cumpără tot mai scump. Şi mai ştim un lucru pe care nu îl spune nimeni: la prânz soarele ne dă mai multă energie decât putem folosi. Ne lipseşte ora potrivită. Voi sunteţi singurii care pot schimba ora. O familie poate stinge un bec, o fabrică poate muta un munte. Un schimb reprogramat. O moară pornită la prânz, un depozit răcit cu patru ore mai devreme. Atât”, precizează managerul.

Dunărea a atins un minim istoric, iar efectul de domino a început

Din cauza cotelor istoric de scăzute ale Dunării, sistemul energetic național și cel regional traversează o perioadă critică, declanșată de oprirea preventivă a reactorului 1 CNE de la Cernavodă.

În acest context, România este nevoită să recurgă la importuri de mii de megawați pentru a menține echilibrul, în timp ce țările vecine, în special Bulgaria, se confruntă cu riscul iminent de a-și închide propriile reactoare nucleare, generând temeri serioase privind explozia prețurilor, potrivit datelor Transelectrica.

Nivelurile extrem de scăzute ale Dunării amenință să declanșeze o criză energetică în întreaga regiune. Dupǎ ce România a anunțat oprirea temporară a ambelor reactoare de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, semnale majore de alarmă vin din Bulgaria, Ungaria și Serbia, unde fluviul nu mai poate asigura debitul optim pentru sistemele de răcire ale noilor și vechilor giganți energetici.





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